Imelda Garza Tuñón volvió a hablar de uno de los temas más delicados relacionados con la muerte de Julián Figueroa: la presunta filtración de fotografías y videos del cuerpo del cantante. La viuda dejó entrever que sí estaría dispuesta a tomar medidas legales contra quienes tengan el material, incluso si se confirma que salió de la funeraria o de alguna autoridad.

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La viuda de Julián Figueroa aseguró que emprendería acciones legales para proteger a su hijo.

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Durante un encuentro con la prensa, Imelda fue cuestionada sobre si tomaría acciones legales contra las personas que pudieran tener en su poder el material audiovisual del fallecido cantante. Su respuesta fue contundente al reconocer que sí lo consideraría.

“Este, yo creo que sí. La verdad es que la afectación a mi hijo sería bastante grande”, expresó la viuda de Julián Figueroa, al explicar por qué estaría dispuesta a proceder legalmente.

La conversación también giró alrededor de la funeraria J. García López, donde fue atendido el cuerpo del hijo de Maribel Guardia. Al preguntarle si también emprendería acciones contra dicha empresa, Imelda manifestó su incomodidad por tener que abordar nuevamente el tema.

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Otro de los escenarios que le plantearon a Imelda fue la posibilidad de que el material hubiera salido de la Fiscalía. La pregunta surgió ante el temor de que las imágenes pudieran ser difundidas por personas que tuvieron acceso a ellas durante las investigaciones.

Al respecto, la viuda reconoció que la publicación del video tendría consecuencias especialmente dolorosas para su hijo, pues se trata de imágenes sensibles relacionadas con el fallecimiento de su padre.

“Pues obviamente, porque afectaría muchísimo a mi hijo. Es un video muy sensible”, respondió cuando le preguntaron por el temor de que la Fiscalía pudiera filtrar el material.

También fue cuestionada sobre si presentaría cargos incluso si se comprobara que el video salió de una institución. En ese momento, expresó sus dudas sobre esa posibilidad: “Es que, a ver, o sea, si fue Fiscalía, alguien lo compro”.

Sin embargo, ante la insistencia sobre si sería necesario emprender acciones legales, volvió a dejar abierta esa posibilidad y puso nuevamente en el centro la protección de su hijo: “Sí tendríamos que emprender acciones, sí, sobre todo por (su hijo)”, señaló, haciendo referencia al menor que tuvo con el cantante.