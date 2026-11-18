Hace algunos meses, Ludwika Paleta dio mucho de qué hablar al revelar que no haría escenas “candentes” con un actor. Ahora, su nombre vuelve a ser tendencia por un VIDEO que compartió en redes sociales. ¿De qué se trata? Te contamos los detalles.

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Ludwika Paleta dio de qué hablar en redes sociales / Mezcalent

El video atrevido que Ludwika Paleta compartió en redes sociales

Hace algunas horas, Ludwika Paleta subió un video a Instagram. Lo que llamó la atención de dicho material es que, al principio, se mostrara una silueta que, para muchos, parecía ser su pecho sin nada de ropa.

Momentos después, la actriz se movió y se pudo observar que realmente eran sus piernas. El material finaliza con ella enfocando su rostro y sonriendo ante la cámara. La publicación fue acompañada con el siguiente mensaje:

“Recuerda que las cosas no siempre son como tú crees”. Ludwika Paleta

Por supuesto, el post causó mucho revuelo, tanto así que la actriz tuvo que limitar los comentarios para evitar más controversia. Y es que estas son algunas opiniones que alcanzaron a poner algunos usuarios:

“Ay, ya me había emocionado”

“Lo amé”

“Qué manera tan genial de jugar con nuestra imaginación y sorprendernos con el desenlace”

“Yo vi una ‘chichi’ primero”

“Jugaste con nuestras mentes”

“Cristo bendito”

Hasta el momento, la actriz no ha reaccionado a las opiniones de sus fans. En tanto que mucha gente le ha “reclamado” por haber “jugado con ellos”.

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¿Ludwika Paleta trata mal a otras actrices?

Otro tema que ha causado mucha polémica en la vida de Ludwika Paleta ha sido el presunto bullying que le habría llegado a hacer una actriz. En su momento, Christel Klitbo habló de su pésima experiencia trabajando con la celebridad en la novela ‘Carrusel’.

“Me dejaban de hablar por meses, me encerraban en los camerinos, me pegaban, o sea, de todo. Las niñas. Porque era una cu… (Ludwika Paleta) ¿Para qué no digo? Ella era la líder de todo. No me acuerdo de que sus papás la consintieran mucho”, dijo.

Paleta nunca respondió a estos señalamientos de forma directa. No obstante, ha dicho que trabajar en esa producción fue una vivencia positiva. Incluso dijo tener una buena relación con muchos de sus compañeros de elenco.

“Cuando conoces a alguien desde que eres niño, lo ves a los ojos y por más cambiado que esté, sabes que sigue siendo esa persona”, expresó cuando se reencontró con Pedro Javier, otro actor del melodrama.

Ludwika Paleta fue acusada de hacerle bullying a otra actriz / Redes sociales

¿Quién es Ludwika Paleta?

María Ludwika Paleta Paciorek, mejor conocida como Ludwika Paleta, es una actriz polaco-mexicana.

Tiene 47 años.

Su debut artistico fue en 1989, con el melodrama infantil ‘Carrusel’.

A partir de allí, se le vio en otras producciones como ‘María la del barrio’, ‘Amigas y rivales’, ‘Abismo de pasión’ y ‘Deseo’.

Está casada con Emilio Salinas y tiene tres hijos.

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