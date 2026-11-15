Christian Nodal reaparece tras pleito con fans y sorprende con VIDEO inédito cantando a Michael Jackson

Mientras la conversación en redes seguía girando en torno a su distanciamiento con un reconocido club de fans, Christian Nodal cambió la narrativa al compartir una grabación de cuando era niño. En el video aparece interpretando un famoso tema de Michael Jackson, dejando claro que su talento musical ya brillaba desde muy pequeño.

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El material se volvió viral y desató una ola de elogios por su talento desde la infancia. / Redes sociales

¿Qué muestra el video de Christian Nodal cantando una canción de Michael Jackson?

Christian Nodal sorprendió a sus millones de seguidores al publicar en Instagram un video inédito de su infancia en el que aparece interpretando “Ben”, una de las canciones más recordadas de Michael Jackson durante su etapa con The Jackson 5.

La grabación rápidamente se viralizó entre los fans del cantante de regional mexicano, quienes destacaron la seguridad, afinación y desenvolvimiento que ya tenía frente al público desde muy temprana edad.

Junto a las imágenes, el esposo de Ángela Aguilar compartió un emotivo mensaje que acompañó la publicación:

“Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar! Jajaja.” Christian Nodal

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¿Quién ayudó a Christian Nodal a descubrir su talento desde niño?

Además de enternecer a sus seguidores, el video permitió conocer un poco más sobre los primeros pasos de Christian Nodal en la música. El cantante aprovechó la publicación para reconocer el papel fundamental que tuvo su tío Iván en sus inicios.

“Créditos: a mi tío Iván, por enseñarme a cantar, a soñar con ser artista y grabar esta joyita.” Christian Nodal

De acuerdo con el propio artista, fue él quien lo impulsó a cantar y a imaginarse algún día arriba de un escenario. También fue quien grabó el momento que años después terminaría emocionando a miles de personas en redes sociales.

Aunque se desconoce la edad exacta que tenía Nodal en ese video, se sabe que comenzó a desarrollar su pasión por la música desde los cuatro años. Creció rodeado de instrumentos y de familiares vinculados al ámbito musical, algo que marcó el rumbo de su carrera artística.

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Nodal aseguró que los recuerdos son su mayor tesoro y agradeció a su tío Iván por apoyarlo.



¿Cómo comenzó la carrera de Christian Nodal antes de convertirse en una estrella?

Christian González Nodal nació el 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora, dentro de una familia de músicos. Desde muy pequeño participó en concursos y aprendió de manera autodidacta a tocar instrumentos como la guitarra y el piano.

Su vida cambió cuando firmó con Universal Music Latin siendo apenas adolescente. Poco después lanzó “Adiós Amor”, tema que se convirtió en un fenómeno musical y lo posicionó como una de las figuras más importantes del regional mexicano.

A partir de entonces llegaron éxitos como



“Probablemente”

“No te contaron mal”

“Ya no somos ni seremos”

“De los besos que te di”

“Botella tras botella”.

Gracias a estas canciones, el cantante ha recibido importantes reconocimientos, incluidos Latin Grammy y premios Billboard.

El esposo de Ángela Aguilar volvió a convertirse en tendencia gracias a esta emotiva publicación. / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal bloqueó a Nodalista VIP y qué pasó con sus fans?

Días atrás trascendió que Christian Nodal decidió bloquear a Nodalista VIP, una plataforma creada para reunir a diversos clubes de fans que siguen de cerca su carrera. La noticia provocó reacciones y debate entre usuarios en redes sociales.

Sin embargo, Nodal aclaró que la decisión obedeció a diferencias con las personas que administraban la cuenta y no con los fans que lo apoyan. A través de su canal de difusión en WhatsApp explicó los motivos de la ruptura y pidió evitar malentendidos.

Mientras tanto, otro grupo de seguidores identificado como SpeedyNodal manifestó públicamente su respaldo al cantante. Incluso informó que dejaría de seguir las cuentas relacionadas con el proyecto anterior, dejando clara su postura frente a la situación.