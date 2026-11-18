Después de que surgieran múltiples rumores sobre un supuesto romance entre Christian Nodal y su entonces violinista, Esmeralda Camacho, la música reapareció y volvió a generar conversación en redes sociales.

La jalisciense habló en una entrevista sobre su trayectoria artística y cómo comenzó su relación con la música y su instrumento. Sin embargo, algunas de sus declaraciones causaron polémica, pues algunos las interpretaron como una posible indirecta para Ángela Aguilar, esposa del cantante.

¿Qué fue lo que dijo Esmeralda y por qué algunos aseguran que se trata de un dardo contra Ángela? Te contamos.

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Esmeralda Camacho / Redes sociales

¿Quién es Esmeralda Camacho, exviolinista de Christian Nodal?

Esmeralda Camacho es una violinista profesional que ha ganado popularidad por su participación en la banda de músicos de Christian Nodal, que lo acompaña en sus conciertos.

Sin embargo, su trayectoria artística comenzó mucho antes de trabajar con él, pues ha colaborado con agrupaciones como Belanova y Mägo de Oz, además de formar parte de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, en Jalisco.

En sus redes sociales, Esmeralda comparte parte de su trabajo como violinista y también ha mostrado su interés por experimentar con diferentes géneros musicales, como la música electrónica y el techno.

Aunque su nombre cobró mayor relevancia por los rumores que la relacionaban sentimentalmente con Christian Nodal, Esmeralda ha logrado tener una comunidad de seguidores en sus redes sociales por sí misma.

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Esmeralda Camacho

¿Por qué hubo rumores de romance entre Christian Nodal y Esmeralda Camacho?

Los rumores de un supuesto romance entre Christian Nodal y Esmeralda Camacho surgieron luego de que se hicieran virales videos de sus interacciones durante los conciertos del cantante.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Nodal se acercó a Esmeralda y le ofreció beber tequila directamente de su boca. Esas imágenes generaron especulaciones sobre un posible coqueteo entre ambos y versiones de que Ángela Aguilar habría sentido celos de la cercanía entre Esmeralda y su esposo.

Incluso, se llegó a mencionar que eso habría provocado la salida de Esmeralda del grupo de músicos de Nodal. Sin embargo, eso fue desmentido después por el equipo del cantante y por la propia violinista.

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Esmeralda Camacho y Christian Nodal / Redes sociales

¿Esmeralda Camacho le lanza indirectas a Angela Aguilar?

Esmeralda Camacho fue invitada al pódcast ‘Gen creativo’, donde tuvo la oportunidad de hablar sobre su historia personal y su trayectoria en la música.

Sin embargo, fue cuando habló de cómo inició su vínculo con la música que algunos usuarios interpretaron sus declaraciones como una indirecta para Ángela Aguilar, a modo de burla sobre la manera en que la cantante se ha expresado en distintas ocasiones.

Esmeralda contó que no suele romantizar su historia, pues aseguró que no proviene de una familia de músicos ni creció en un hogar donde la música estuviera arraigada.

“Mi historia con la música no es nada romántica. No podría decir: ‘Mi familia es de músicos ni tampoco como, ah, recuerdo que de niña nos juntábamos todos en la sala y cantábamos’. Nada.” Esmeralda Camacho

Estas declaraciones fueron contrastadas por el público con lo que Ángela ha contado anteriormente sobre su infancia, pues la cantante ha expresado que desde pequeña estuvo rodeada de música gracias a sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y que este ambiente siempre formó parte de su vida.

Aunque Esmeralda Camacho no mencionó en ningún momento a Ángela Aguilar ni a Christian Nodal, algunos usuarios comenzaron a especular en redes sociales sobre si sus palabras estaban dirigidas a la integrante de la dinastía Aguilar.

Cabe recordar que, en su momento, Esmeralda estuvo envuelta en rumores sobre un supuesto romance con Christian Nodal, situación que también dio pie a especulaciones sobre posibles celos de Ángela y un conflicto entre ambas. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada y todo quedó en rumores.

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