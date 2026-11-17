Los tatuajes de Christian Nodal siguen dando de qué hablar, en esta ocasión, se habría hecho uno en honor a Leonardo Aguilar, hermano de Ángela Aguilar. A solo semanas de marcarse el “símbolo” de la Dinastía, otra marca hace referencia a la familia de su amada.

Christian Nodal se tatuó símbolo de la Dinastía Aguilar / Redes sociales y canva

Christian Nodal se tatuó el logo de la Dinastía Aguilar hace unas semanas

Hace unos días se hizo viral una fotografía captada durante un concierto en el que Christian Nodal y Pepe Aguilar compartieron escenario, en la que presuntamente se veía al esposo de Ángela Aguilar con un nuevo tatuaje.

En la imagen, ampliada para enfocar la mano de Christian, se distinguía el símbolo de la familia Aguilar, un detalle que muchos interpretaron como una muestra de respeto hacia ellos.

Lo anterior llevó a los internautas a recordar los tatuajes que el cantante se ha hecho a lo largo de su carrera, ya sea por simple gusto o como tributo a personas y momentos importantes en su vida.

Pepe Aguilar definió dicho símbolo como su “batiseñal":

Con él marco mis caballos, mi ganado, mi rancho, mis discos, mis marcas, etc. Es una versión estilizada del fierro de herrar de mi abuelo y mi padre. Es como mi ‘batiseñal’. Está en todo lo que tiene que ver conmigo. Pepe Aguilar

Parece que la cosa no paró ahí, pues Nodal se habría hecho otro tatuaje relacionado a un miembro de la Dinastía Aguilar: Leonardo Aguilar.

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Christian Nodal se tatúa símbolo de la Familia Aguilar / FB: Pepe Aguilar

Leonardo Aguilar confirma que Christian Nodal se tatuó el nombre de su disco

Por si fuera poco, las críticas resonaron todavía más en las últimas horas con Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, como principal blanco. Según su cuñado, Leonardo Aguilar, no solo se tatuó lo relacionado al “Soyate” (rancho de la Dinastía), si no también el logo “Esquina 22", el más reciente disco de él.

Esto fue lo que dijo el hermano de Ángela Aguilar:

No solo se tatuó el logo del ‘Soyate’, también nos tatuamos el logo de ‘Esquina 22' que es mi nuevo disco. Fue padrísimo, porque colaboramos aunque ustedes no lo sepan. Leonardo Aguilar

Como era de esperarse, cientos de internautas reprobaron la acción, incluso algunos creen que fue una condición solicitada por la Dinastía:



“ Jajajajaja ”,

”, “ Están locos ”,

”, “ También se hizo estando con las otras parejas ”

El debate continúa creciendo con el paso de las horas, de entre quienes creen que su afinidad por sus tatuajes es exagerada, como de los que creen en lo genuino de su acto. ¿De qué lado estás?

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¿Qué tatuaje se hizo Christian Nodal en honor a Ángela Aguilar?

Esta es una de las preguntas que más se han hecho aquellos que saben la historia entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues reconocen que el intérprete tiene un gusto por los tatuajes.

En enero de este 2026, Nodal dejó ver, durante uno de sus conciertos, el nombre de Ángela tatuado en la mano, siendo esta la primera vez que se le veía alguna marca en la piel en honor a su esposa.

Hace algunos meses, también se manejó que Ángela Aguilar se habría quitado el tatuaje sobre Christian Nodal, algo que aumentó los rumores de presunta separación.

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