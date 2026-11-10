Aseguran que Christian Nodal se tatuó símbolo de la Dinastía Aguilar, FOTO lo comprobaría: ¿En dónde lo hizo?

Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar y yerno de Pepe Aguilar, volvió a la polémica, luego de que captaran un tatuaje que presuntamente corresponde al símbolo de la Dinastía Aguilar. El intérprete mexicano ha sido controversial en diferentes momentos por los tatuajes que se ha realizado. Te contamos más.

Christian Nodal se hace nuevo tatuaje / Redes sociales

¿Cómo es el tatuaje que presuntamente se hizo Christian Nodal?

La famosa cuenta de espectáculos en redes sociales, Chamonic, fue la encargada de viralizar una fotografía tomada en un concierto en el que Christian Nodal y Pepe Aguilar estuvieron juntos en el escenario.

En dicha imagen, se hace un zoom a la mano de Christian y se percibe lo que se presume es el símbolo de la familia Aguilar, algo que muchos tomaron como una manera de “rendir respeto”.

Esto causó que usuarios recordaran los tatuajes que se ha hecho a lo largo de su trayectoria, ya sea por gusto propio o para hacer homenaje a personas y momentos que han sido importantes en su vida.

Te puede interesar: ¿Fiesta de Ángela Aguilar fue como la de la hija de Nodal y Cazzu? Esto sabemos tras decoración y menú: FOTOS

¿Qué significa el símbolo de la familia Aguilar?

El emblema tatuado tiene un significado profundo dentro del clan Aguilar, de acuerdo con lo explicado por el propio Pepe Aguilar en una imagen de Facebook, se trata de una versión estilizada del fierro que la familia ha utilizado tradicionalmente para marcar sus caballos, su ganado, las propiedades del rancho e incluso sus discos.

El patriarca lo ha descrito como una especie de “batiseñal”, una marca que identifica todo aquello relacionado con él y con su legado:

Con él marco mis caballos, mi ganado, mi rancho, mis discos, mis marcas, etc. Es una versión estilizada del fierro de herrar de mi abuelo y mi padre. Es como mi “batiseñal.” Está en todo lo que tiene que ver conmigo. Pepe Aguilar

Usuarios en redes han rechazado y ocupado como burla tal acción, algunos creyendo que se trató de algo que fue presuntamente pedido por Pepe:



“ Y que después se lo borra por eso se lo hizo tan pequeño ”,

”, “ Se tatuó la marca Aguilar para pasar a ser otro güey de la propiedad ” y,

” y, “ Nodal siempre cag*ndola ”.

¿Tú qué opinas?

Lee: Pepe Aguilar suelta tremendo mensaje ante presunto divorcio de Ángela Aguilar y Nodal: “Lo que pierdes...”

Símbolo de la Familia Aguilar / FB: Pepe Aguilar

¿Qué otros tatuajes tiene Christian Nodal?

Hace unos meses Christian Nodal compartió su proceso de eliminación de algunos tatuajes, pues también se hizo famoso por su “afinidad” a realizarse algunos dibujos o marcas en honor a algo o alguien.

Aquí algunos de los tatuajes más conocidos en la trayectoria de Nodal:



El fierro de los Aguilar (mano): versión estilizada del fierro familiar de Pepe Aguilar, en honor a su suegro y a la dinastía.

Los ojos de Belinda (pecho): lo hizo durante su relación con la cantante y actriz.

El nombre de Belinda: también lo llevó en la piel. Tras la separación, ambos diseños fueron modificados.

Varios tatuajes relacionados con Cazzu: se los hizo durante su relación con la cantante argentina, madre de su hija.

Blackout: Nodal se hizo un blackout en el brazo para tapar algunos de los tatuajes

Tal vez te interese: ¿Christian Nodal ya no le tuvo paciencia? Captan ¿desaire a Ángela Aguilar? | VIDEO