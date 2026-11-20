Hace poco Leonardo Aguilar le pidió a la prensa que dejaran de cuestionarlo sobre las polémicas que enfrenta la Dinastía Aguilar, su familia, pues él está enfocado en seguir trabajando y creciendo con su música.

Ahora, en su más reciente encuentro con la prensa, el cantante se refirió a la difícil situación que ha tenido con su hermano, Emiliano Aguilar, ¿están listos para limar asperezas? Esto fue lo que reveló el hijo de Pepe Aguilar.

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

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¿Por qué Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar están distanciados?

Desafortunadamente, la relación entre Leonardo y Emiliano siempre ha sido tensa, en primer lugar porque los dos son hijos de diferentes madres. Emiliano Aguilar es hijo de Carmen Treviño y Leonardo Aguilar de Aneliz Álvarez Alcalá, actual esposa de Pepe.

La situación entre ambos escaló cuando el día del padre de 2025, Emiliano felicitó a su padrastro y decidió omitir a Pepe, situación que no le pareció a Leonardo, quien de inmediato tomó sus redes sociales y lo llamó malagradecido.

Como si no fuera suficiente, meses después mientras Leonardo estaba en su concierto empezó a rapear a manera de broma, para luego detenerse y asegurar que él no era “ese Aguilar”. Emiliano tomó eso como una burla y sin más el cantante de urbano explotó en redes sociales:

“Y haces que la gente se ría de mi cuando ya le había bajado, pero sigues pinche perro bien bravo ahí así que sobres, ahí tienes mi número toda esa familia [los Aguilar] tiene mi número. No sean cul** y díganmelo personalmente por mensaje y todo por el pinche circo que traen ustedes. Aquí ando bien firme” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

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¿Leonardo Aguilar se quiere reconciliar con Emiliano Aguilar?

Después de varios meses de dimes y diretes entre los hermanos, Leonardo ha decidido romper el silencio y mandarle un mensaje a Emiliano en el que asegura quiere recuperar la relación que siempre hubo entre ellos, porque aunque es un tema que siempre explota en la prensa y en redes sociales, para él se trata de su familia.

“Me gustaría más que nada continuar con el convivio que siempre tuve con mi hermano antes que ustedes lo cubrieran y antes de que se supera nada. Mi hermano es mi compa, ustedes no lo saben, yo lo sé y Emiliano lo sabe (…) Ustedes lo ven como un chisme, yo no, yo lo veo como mi hermano” Leonardo Aguilar

Leonardo no negó ni aceptó que hubieran planes de una colaboración entre ambos, sin embargo, sí aseguró que cuando vuelva a estar cerca de Emiliano será un momento de mucha felicidad y agradecimiento par él: “cuando esté ese acercamiento yo le daré gracias a Dios de poder convivir con él y saber que está bien”.

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¿Por qué Emiliano Aguilar está alejado de la dinastía Aguilar?

El distanciamiento de Emiliano Aguilar con la dinastía Aguilar inició desde el momento que sus padres se separaron, pues el pequeño debió irse a Tijuana con su madre, Carmen Treviño. Desafortunadamente esto provocó que la relación entre ambos fuera casi nula.

Al crecer las cosas no fueron diferentes, pues según dichos del propio Emiliano, él se daba cuenta de que el trato de Pepe con sus medios hermanos, Leonardo, Ángela y Aneliz era muy diferente al que le daban a él, provocando grietas en su relación.

Se sabe que Emiliano Aguilar lleva varios año sin comunicarse con su familia, una situación que él ha dicho le gustaría cambiar, sobre todo con su papá, Pepe Aguilar.