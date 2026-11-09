¿Se acabó el amor? Captan supuesto desplante de Christian Nodal a Ángela Aguilar en pleno concierto VIDEO

En medio de las comparaciones entre Paola Dalay y la polémica relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la dinastía Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán.

Y es que el cantante sonorense habría tenido algunos gestos de rechazo hacia la hija de Pepe Aguilar durante un concierto en el que ambos compartieron escenario.

El video del momento comenzó a circular en redes sociales y desató especulaciones sobre una posible crisis matrimonial entre los cantantes.

¿Qué fue lo que pasó? Te contamos los detalles.

Leer: Lyn May estalla y se lanza vs. Ángela Aguilar, ¡puso en duda su carrera artística!: “No sabe hacer nada”

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Foto: Archivo TVNotas

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Ángela Aguilar durante el concierto de los Aguilar?

Todo ocurrió durante el concierto ‘Sinfónico hasta los huesos’, realizado en Aguascalientes, que contó con la presencia de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Christian Nodal, esposo de la intérprete.

Mientras la pareja interpretaba ‘Un puño de tierra’, tema de Antonio Aguilar, junto a Leonardo, se produjo el momento que llamó la atención de los asistentes.

La menor de la dinastía Aguilar tenía una mano recargada sobre el hombro de Nodal y la mantuvo ahí durante varios segundos. Sin embargo, de acuerdo con lo que observaron los internautas, el cantante se encogió para quitarse la mano de Ángela y comenzó a bailar por su cuenta.

De inmediato, Ángela hizo un gesto como si le preguntara a Nodal qué ocurría, pero él respondió con un abrazo y un beso. Aun así, algunos usuarios aseguraron que, en distintos momentos del concierto, la cantante intentó acercarse para besarlo, mientras que él aparentemente se apartaba, lo que desató críticas y especulaciones sobre un posible conflicto de pareja.

No obstante, estas interpretaciones surgieron a partir de las imágenes y los comentarios del público, pues hasta el momento ninguno de los dos cantantes ha declarado que esté atravesando una crisis o algún conflicto en su matrimonio.

Leer: ¿Christian Nodal embarazó a fan? Circula VIDEO en el que aseguran que esposo de Ángela Aguilar sería padre otra vez

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se van a separar? Esto se sabe sobre los rumores de crisis

Recientemente, la pareja ha estado envuelta en rumores de una posible separación, luego de protagonizar distintos momentos en público que han sido interpretados por los internautas como señales de distanciamiento. Algunos usuarios han señalado que ambos han mostrado actitudes frías entre sí, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una eventual ruptura.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme que la pareja esté atravesando por problemas o que tenga planes de divorciarse. Tampoco alguno de los dos ha anunciado una ruptura o hecho declaraciones que confirmen los rumores.

Leer: ¿Fue Ángela Aguilar? Christian Nodal reveló no poder dormir por un supuesto “trabajo de brujería”

Nodal y Ángela Aguilar / Foto: IG/nodal

¿Por qué critican a Pepe Aguilar y Christian Nodal tras el concierto de la dinastía Aguilar?

Pepe Aguilar y su yerno también se convirtieron en blanco de críticas por un momento que vivieron durante el mismo concierto.

Y es que ambos artistas intercambiaron elogios frente al público. Primero, Pepe reconoció el talento de Nodal y lo calificó como uno de los mejores exponentes de la música mexicana que ha conocido. Ante estas palabras, el esposo de Ángela no se quedó atrás y destacó las cualidades de su suegro, asegurando que su corazón era incluso más grande que su talento.



“Sinceramente, es uno de los artistas más cabr*** que he conocido en mi vida, de música mexicana, un aplauso para Christian Nodal (…) sinceramente, de verdad de los mejores artistas que he conocido” , dijo Pepe Aguilar.

, dijo Pepe Aguilar. “Se habla mucho de ‘Pepeyonce’ que está muy grande el cabr***, pero nadie habla de su corazón, y si el cab*** está grandote, su corazón, ya ni les digo.”, respondió Nodal.

Aunque el intercambio provocó aplausos entre los asistentes, en redes sociales algunos internautas cuestionaron que ambos se dedicaran tantos halagos y señalaron que parecían echarse porras solo entre ellos. Muchos comentaron:



“Nada más entre ellos se echan porras”

“¿Pues que van a decir? Están todos en el mismo hoyo”

Sin embargo, otro detalle que llamó la atención fue la reacción de Leonardo Aguilar, quien también se encontraba en el escenario en ese momento.

Algunos usuarios hicieron comentarios sobre el gesto que mostró mientras su papá y su cuñado se dedicaban elogios, interpretándolo como una expresión de incomodidad por no recibir el mismo reconocimiento.

Parece que la pareja de cantantes no logra salir de la polémica, pues recientemente también se habló de que la fiesta de Ángela Aguilar fue una copia del festejo de cumpleaños de la hija de Nodal y Cazzu.

Leer: Cazzu habla de Nodal a dos años de su ruptura y confiesa que fue “muy valioso”, ¿quiere volver con él? VIDEO