Cazzu habla de Nodal a dos años de su ruptura y confiesa que fue “muy valioso”, ¿quiere volver con él? VIDEO

En días pasados, Cazzu y el equipo de Christian Nodal protagonizaron un polémico intercambio de publicaciones en redes sociales respecto al conflicto legal que ambos sostienen tras haber terminado su relación.

Recientemente, la cantante argentina volvió a hablar de lo que significó su relación con Nodal en su vida, desde un lado más sincero y personal, y sus palabras sorprendieron.

¿Será que busca una reconciliación con el mexicano?

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Cazzu y Nodal terminaron en 2024 / Redes sociales

¿Cuándo y por qué terminaron Cazzu y Christian Nodal?

Cazzu y Christian Nodal pusieron fin a su relación en mayo de 2024, luego de aproximadamente dos años juntos y a meses del nacimiento de su hija en común. A través de redes sociales, el cantante mexicano confirmó que ambos habían decidido tomar caminos separados, aunque no reveló los motivos detrás de la ruptura.

Ninguno de los dos dio una explicación concreta sobre los motivos detrás de su separación, y en aquel momento surgieron múltiples teorías y especulaciones al respecto; sobre todo, cuando después el cantante inició su actual relación con Ángela Aguilar.

La relación de Cazzu y Nodal fue por demás polémica, sobre todo después de haber concluido, por los conflictos personales y legales que hasta el día de hoy ambos enfrentan.

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Nodal y Cazzu / Redes sociales

¿Por qué Cazzu y Christian Nodal enfrentan un conflicto legal?

El conflicto legal entre Cazzu y Nodal en torno a la manutención, la custodia y de convivencia de su hija.

Uno de los principales desacuerdos tiene que ver con la pensión alimenticia. Mientras la cantante argentina ha cuestionado que la cantidad que recibe sea suficiente para cubrir los gastos de su hija, el mexicano ha asegurado que ha realizado pagos y considera elevado el monto que se le solicita, además de negar que sea un deudor alimenticio.

Otro punto de desacuerdo son los permisos para que la pequeña pueda viajar con su mamá durante sus giras. Cazzu ha señalado que tuvo dificultades para obtener las autorizaciones necesarias, una situación que inspiró la llamada ‘Ley Cazzu', una iniciativa que busca facilitar los trámites de viaje de menores cuando sus padres presentan desacuerdos.

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Cazzu y Nodal / IG: @cazzu / @nodal

¿Cazzu quiere reconciliarse con Nodal? Esto dijo sobre la influencia que tuvo en su carrera

En una reciente entrevista en el canal de YouTube ‘Ruido y Sentimiento’, Cazzu habló sobre la relación entre su vida personal y profesional, y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Además, señaló que el momento en el que se convirtió en mamá marcó un parteaguas en ambas.

En sus comentarios, habló de la etapa en la que estuvo junto a Nodal, aunque no lo mencionó directamente. Dijo que fue una etapa muy valiosa y amorosa, y reveló que el cantante fue “responsable” de que ella se animara a adentrarse en otro tipo de música, más apegada a lo romántico y sentimental.

“Cuando yo me convierto en mamá, hay muchas cosas que cambian en mí. Porque yo en ese momento tenía algo que parecía gestarse como una familia, que supo ser en su momento algo muy valioso y amoroso; muy responsable de que me haya animado a cantar otro tipo de música porque mi compañero en ese momento hacía una música muy romántica y bonita. Como ‘anímate, no pasa nada'; como para recordar que hay momentos que no se borran.” Cazzu

Aunque Cazzu habló con sentimiento y respeto de aquella etapa de su vida, esto no implica que esté buscando una reconciliación o un nuevo acercamiento con el esposo de Ángela Aguilar.

Hace pocas semanas, fue el cumpleaños de su hija y, según el periodista Javier Ceriani, el regalo que Nodal le habría dado a la pequeña habría sido cuestionable.

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