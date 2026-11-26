Meses después de que comenzaran a circular rumores de que Ángela Aguilar estaría embarazada de Christian Nodal, Leonardo Aguilar fue cuestionado sobre las posibilidades de convertirse en tío en los próximos meses, luego de anunciar su compromiso con la modelo Adriana Caballero. ¿La dinastía Aguilar está a punto de crecer? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: DETIENEN a Leonardo Aguilar para inspección en el aeropuerto, ¿estaba armado? Esto es lo que pasó

Leonardo Aguilar se sincera sobre supuesto embarazo de Ángela Aguilar. / Redes sociales

¿Cómo comenzaron los rumores de embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Fue a mediados de julio de 2026 cuando comenzó a circular un video en redes sociales que despertó sospechas de un posible embarazo de Ángela Aguilar. En el clip se podía observar a la intérprete de ‘En realidad’ y ‘Ahí donde me ven’ lucir un traje entallado negro en el que se notaba un abdomen abultado, el cual parecía ser tocado constantemente por la cantante.

Dicha acción fue suficiente para que surgieran versiones de que Christian Nodal estaría esperando su primer hijo en común con Ángela Aguilar. Ante el silencio de los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’, algunos usuarios negaron las especulaciones y señalaron que la forma de su figura solo se debía a la vestimenta.

Semanas después, Christian Nodal concedió una entrevista al programa Chismorreo en la que aseguró llevar en calma su matrimonio con Ángela Aguilar; sin embargo, expresó que volver a ser papá es un deseo latente, aunque prefiere esperar a que su esposa esté lista: “Cuando ella esté lista, pues yo estoy listo”.

Lee: Leonardo Aguilar reacciona al pleito legal de Christian Nodal y su papá, Jaime González; ¿apoya a su cuñado?

Rumores de embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal / Mezcalent/Redes sociales

¿Leonardo Aguilar confirmó el embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Tras varios meses de especulaciones sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Leonardo Aguilar fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en tío en un futuro cercano. El joven cantante dijo desconocer si su hermana está esperando bebé, pero resaltó que no le desagrada la idea.

“A mí me encantaría porque es como si tuviera un bebé, pero sin la responsabilidad de que sea mío. Yo ya le he dicho: ‘Ten un bebé’. Me encantaría comprarle de qué botitas y todo. Y cuando me canse, se lo regreso”. Leonardo Aguilar

Además de mostrarse entusiasmado con la idea de estrenarse como tío, el hijo de Pepe Aguilar bromeó con llamar a su hermana para preguntarle directamente sobre los rumores; mientras que, respecto a Christian Nodal, eligió resaltar el cariño y la admiración que siente por él.

Lee: ¡Majo Aguilar se sincera sobre Ángela y Leonardo Aguilar! ¿Habrá colaboración con los hijos de Pepe Aguilar?

¿Cómo es la relación de Leonardo Aguilar con Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar?

Ante los rumores de que Christian Nodal se habría tatuado el nuevo disco de su cuñado, Leonardo Aguilar expresó en ese mismo encuentro con los micrófonos de Venga la alegría el gran afecto que siente por el sonorense, quien ya es recibido con los brazos abiertos en Zacatecas.

“Lo adoro, se hizo como mi hermano por la cercanía y el cariño que le tiene a mi familia; eso se me hace que es lo más importante”. Leonardo Aguilar

De acuerdo con el integrante de la dinastía Aguilar, aunque el intérprete de ‘Adiós, amor’ es una figura internacional, ha sabido integrarse a su entorno familiar. “Él puede ser un artista muy grande y muy famoso, como lo es, y no te hace menos grande el llegar y adaptarte a una familia; al contrario”, concluyó.

De esta manera, Leonardo Aguilar no confirmó que su hermana Ángela y Christian Nodal estén por convertirse en papás, pero dejó claro que le entusiasma la idea de convertirse en tío ahora que también celebra su compromiso con Adriana Caballero. ¿Pronto crecerá la familia Aguilar?

No te pierdas: Ángela Aguilar dedica enternecedor mensaje a su abuela Flor Silvestre en su aniversario luctuoso: “Te extraño”