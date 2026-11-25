Leonardo Aguilar anunció hace unos días su compromiso con Adriana Caballero, noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores debido a lo repentino que fue el anuncio.

Y es que, poco antes, el cantante había declarado que no tenía planes de llegar al altar a corto plazo. Sin embargo, el anuncio de su compromiso encendió las redes sociales y generó expectativa sobre esta nueva etapa de su vida.

Ahora, tras hacer pública la noticia, el hijo de Pepe Aguilar rompió el silencio y reveló qué viene para él y su prometida, además de hablar sobre la posibilidad de agrandar la familia. ¿Está en camino un nuevo integrante de la dinastía Aguilar?

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Leonardo Aguilar / Redes sociales

¿Cómo anunció Leonardo Aguilar su compromiso con Adriana Caballero?

El pasado 23 de noviembre, Leonardo Aguilar dio a conocer su compromiso con Adriana Caballero a través de una historia en Instagram.

El cantante compartió una foto en la que aparece abrazado a su novia; ambos visten de blanco y Adriana extiende su mano para presumir el anillo de compromiso.

La publicación no estuvo acompañada de una explicación o descripción sobre cómo ocurrió la propuesta; sin embargo, fue más que suficiente para confirmar que la pareja había decidido dar el siguiente paso en su relación.

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Leonardo Aguilar anuncia compromiso con Adriana Caballero. / Redes sociales

¿Leonardo Aguilar y Adriana Caballero ya piensan en tener un bebé y agrandar la familia?

Después de anunciar su compromiso, Leonardo Aguilar dio una entrevista al programa ‘Sale el sol’, en la que se sinceró sobre los sentimientos y emociones que experimenta al dar este importante paso en su vida.

El cantante aseguró sentirse feliz y en paz con lo que está viviendo. Además, señaló que sus papás son su principal ejemplo, pues ha crecido viendo el matrimonio estable que han construido, por lo que le gustaría replicar esos valores en su propia relación.

Entre esos valores, Leonardo destacó la importancia de la familia y reconoció que le encantaría formar una junto a su prometida. Sin embargo, aclaró que quiere llevar las cosas con calma y que, por ahora, su prioridad es enfocarse en su carrera artística y llevarla al siguiente nivel.

Por lo tanto, la posibilidad de que Leonardo Aguilar y Adriana Caballero tengan un bebé no está descartada, pero tampoco es un plan inmediato. De acuerdo con sus declaraciones, el cantante prefiere esperar un poco más y concentrarse en impulsar su trayectoria profesional.

“Sí, el amor llegó. Estoy muy contento, estoy en paz. Estoy muy enfocado en mis seres queridos, en mi carrera y estoy en la lucha constante de encontrar el balance (...) Yo creo en el amor, yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia. Por supuesto que a mí me encantaría, pero de verdad es que mi enfoque es que llevo muchos años en mi carrera y siento que apenas le voy agarrando la onda y no lo quiero soltar, así que mi prioridad es esa” Leonardo Aguilar

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¿Quién es Adriana Caballero, la prometida de Leonardo Aguilar?

Adriana Caballero Fridstein es originaria de Villahermosa, Tabasco, y a diferencia de su prometido, lleva su vida alejada de los medios y el ojo público.

Tiene 25 años y estudió la licenciatura en Imagen Pública. También cuenta con formación en teatro musical y se ha preparado en áreas de imagen y estilismo.

Actualmente, se desempeña como consultora de imagen y publicidad. Además, es fundadora de ‘Imagen a la Carta’, un negocio en el que ofrece asesorías de colorimetría, análisis de guardarropa y recomendaciones de estilo personal.

Recientemente, Leonardo Aguilar reveló que pasaba momentos difíciles al enfrentar las polémicas de su familia; pero ahora, el anuncio de su compromiso marca una nueva etapa de paz y tranquilidad para el cantante.

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