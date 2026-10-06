DETIENEN a Leonardo Aguilar para inspección en el aeropuerto, ¿estaba armado? Esto es lo que pasó

Leonardo Aguilar se ha visto involucrado en diversas polémicas, una de ellas fue cuando, supuestamente, menospreció a su hermano Emiliano. Ahora, tiempo después, el cantante volvió a acparar los reflectores luego de que fuera detendo en su llegada al aeropuerto por una inspección, lo cual levantó muchas dudas sobre el motivo de la misma.

Se dice que el hijo de Pepe Aguilar estaría armado, por lo que fue retenido para su revisión.

¿Qué fue lo que pasó con Leonardo Aguilar en el aeropuerto y por qué fue inspeccionado? Te contamos.

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Leonardo Aguilar / Redes sociales

¿Por qué inspeccionaron a Leonardo Aguilar en el aeropuerto?

Leonardo Aguilar fue captado a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo remitieron a la oficina de Documentación de Armamento, situación que rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación.

La presencia del cantante en esta área despertó dudas sobre el motivo de esa detención y sobre si estaría realizando algún trámite o estaría siendo revisado por la portación de algún arma.

Ante las preguntas de los medios, el artista no contestó ni reveló el motivo de su detención.

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¿Leonardo Aguilar porta consigo armas?

Hasta el momento, no se sabe si Leonardo Aguilar porta armas consigo cuando sale o viaja, pues el cantante no ha confirmado que tenga algún arma ni explicó el motivo por el que ingresó a dicha oficina en el aeropuerto de la CDMX.

Lo único que se conoce es que Leonardo fue captado entrando a esa oficina durante su llegada al aeropuerto. Al salir, el cantante fue cuestionado sobre si llevaba consigo un arma, pero evitó dar una respuesta.

A partir de estas imágenes, algunos medios especularon que el hijo de Pepe Aguilar podría estar tomando medidas de seguridad después del atentado en el que estuvieron involucrados Christian Nodal y Ángela Aguilar. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por Leonardo Aguilar ni existe información que confirme que él esté armado.

Su presencia en la oficina de Documentación de Armamento es un hecho, pero el motivo por el que ingresó y si llevaba algún arma continúan sin aclararse.

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Leonardo Aguilar en el aeropuerto de CDMX / Captura de pantalla

¿Qué dijo Leonardo Aguilar a la prensa tras su inspección en el aeropuerto?

Al salir de la oficina, la prensa interceptó al cantante para conocer el motivo de su visita al área de inspección. Sin embargo, Leonardo Aguilar no dio una respuesta directa ante estos cuestionamientos y habló de otros temas.

El cantante confesó que en algún momento llegó a tener miedo de enfrentarse a la prensa debido a lo “agresivos” que podían ser algunos cuestionamientos. No obstante, agradeció que en esta ocasión los reporteros fueran amables con él.

Leonardo únicamente se limitó a explicar que actualmente se encuentra en la Ciudad de México para grabar su último disco. Además, aseguró que le gustaría tener un mayor acercamiento con los medios de comunicación.

“Gracias por acercarse amablemente, que tenía miedo la verdad, no se los voy a negar (...) Vengo a grabar mi disco más reciente... Les agradezco porque pudieran ser mucho más agresivos, y han sido muy amables conmigo y esos se los agradezco. Me gustaria volver a acercarme con los medios de comunicación otra vez, porque llevo muchos años sin... No quiero tenerles miedo.” Leonardo Aguilar

Hace algunos meses, la familia Aguilar presenció un ataque armado en Zacatecas, por lo que surgieron los rumores de que Leonardo estaría armado.

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