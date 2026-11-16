Gabito Ballesteros fue detenido en Querétaro el pasado fin de semana, hecho que encendió las alarmas entre sus fans y seguidores ante la incertidumbre sobre lo que sucedería con el cantante.

Tras darse a conocer su arresto, surgieron dudas sobre las consecuencias legales que podría enfrentar por infringir las normas durante su presentación.

Ante la situación, autoridades de gobierno dieron a conocer las posibles sanciones para Gabito Ballesteros. ¿Podría ir a prisión o únicamente tendría que pagar una multa? Te contamos.

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Gabito Ballesteros / Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros tras su presentación en Querétaro?

Gabito Ballesteros fue detenido la madrugada del sábado 14 de noviembre, luego de que su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro fuera suspendida por interpretar canciones que hacían apología del delito.

El conflicto comenzó cuando el cantante interpretó temas que no estaban incluidos en el repertorio autorizado. Aunque recibió una advertencia, volvió a cantar ‘AMG’, por lo que las autoridades ordenaron detener el espectáculo.

Sin embargo, su arresto también estuvo relacionado con una revisión policial en la que fueron localizadas dos armas de fuego en el vehículo donde viajaba con integrantes de su equipo de seguridad. Después, fue trasladado a las instalaciones de la FGR, donde se inició una investigación por portación de armas, así como por desobediencia.

No obstante, aunque inicialmente se relacionó su detención con la interpretación de narcocorridos, sus abogados aclararon posteriormente que la intervención policial estuvo relacionada con la revisión del vehículo y la presunta presencia de armas.

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Gabito Ballesteros fue detenido por cantar “temas no autorizados” / Redes sociales

¿Gabito Ballesteros permanecerá en prisión luego de ser detenido en Querétaro?

Gabito Ballesteros cumplió cerca de 17 horas de arresto en las instalaciones de la FGR en Querétaro, pero quedó en libertad luego de que sus abogados presentaron la documentación correspondiente para comprobar que tenían al permiso para portar armas.

Pese a lo ocurrido, el cantante no canceló sus siguientes presentaciones y se trasladó al Estado de México para presentarse esa misma noche en Nextlalpan.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades le impusieron alguna medida cautelar o si deberá comparecer nuevamente ante la Fiscalía.

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Gabito Ballesteros / Mezcalent

¿Qué sanciones económicas y legales podría enfrentar Gabito Ballesteros?

Gabito Ballesteros podría enfrentar sanciones económicas y legales por lo ocurrido el fin de semana en Querétaro.

Por un lado, el incumplimiento del repertorio autorizado podría derivar en una multa de hasta 1 millón 173 mil 100 pesos.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de Querétaro, aclaró que la sanción económica será notificada al empresario responsable decontratar al cantante y que todavía no se ha establecido el monto definitivo.

“El tema de la multa, pues tendrán que notificar en los siguientes días al propio empresario de la feria para hacer valer el propio reglamento” Secretario de gobierno de Querétaro

Además, se hablaba de un posible veto, pero el funcionario descartó que el cantante tenga prohibido volver a presentarse en el estado.

El cantante ha estado envuelto en polémicas en los últimos meses, pues también se hablaba que Gabito Ballesteros estaría en una relación con Samadhi Zendejas.

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