Yuridia ha vivido momentos inesperados durante varias de sus presentaciones en vivo y, en uno de sus recientes conciertos, no fue la excepción.

La cantante se sorprendió al encontrarse con una fan que lucía idéntica a ella, por lo que incluso la invitó a subir al escenario para posar juntas durante unos segundos.

¿Cómo fue el encuentro entre Yuridia y su “gemela perdida” durante el concierto? Te contamos.

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Yuridia / FB: Yuridia Flores

¿Cómo fue el encuentro de Yuridia con su doble durante uno de sus conciertos?

El momento ocurrió durante la presentación de Yuridia en el Palenque de la Feria de Todos los Santos Colima 2026, el sábado 14 de noviembre.

Mientras interpretaba la canción ‘Llévame’, la cantante se percató de que entre el público había una joven que llevaba exactamente el mismo atuendo que ella: un traje rojo y un sombrero color guinda.

Al notar la coincidencia, Yuridia no dudó en llamarla para que bajara al centro del palenque y así pudieran posar juntas durante unos segundos. La escena sorprendió a los asistentes, pues ambas lucían prácticamente iguales.

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¡Yuridia encontró a su doble en pleno concierto! 😱🎤 La cantante se llevó una gran sorpresa durante su presentación en Colima, cuando descubrió entre el público a una fan que parecía su clon. ¡Y hasta el outfit era prácticamente igual! 👀 El momento no pasó desapercibido y rápidamente llamó la atención en redes sociales. #Yuridia #Colima #Viral #Conciertos — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 19, 2026

¿Cómo reaccionó Yuridia al descubrir a su doble durante su concierto?

El encuentro fue breve, pero quedó como un momento que rápidamente se hizo viral.

Yuridia se mostró sorprendida al ver a la joven entre el público y, de inmediato, la invitó a bajar al centro del palenque para estar juntas unos segundos.

Ambas se tomaron una selfie y la cantante no dejó de sonreír mientras posaban. Incluso, se dieron un beso en la mejilla en muestra de cariño y después, Yuridia le agradeció por el gesto y continuó con su interpretación.

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Yuridia y su doble / Captura de pantalla

¿Quién es la mujer que sorprendió a Yuridia por su gran parecido físico?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la mujer que sorprendió a Yuridia.

Aunque el encuentro llamó la atención por el gran parecido entre ambas, la joven no ha sido identificada públicamente, aunque en redes sociales ya buscan el perfil de la chica que se caracterizó de la cantante.

Por su parte, Yuridia se ha consolidado como una de las cantantes más reconocidas de México, ha sido invitada y reconocida por muchos otros artístas; y es ampliamente reconocida por los pleitos que tuvo con Lola Cortés durante su participación en ‘La academia’.

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