¡Le dan tremenda arrastrada en pleno concierto de Edén Muñoz! ¿Pleitazo en vivo? VIDEO

Luego de que le aventaran un celular a Yuridia durante un concierto y estuviera a punto de golpearla en la cabeza, la cantante volvió a protagonizar un momento inesperado sobre el escenario.

La exacadémica estuvo presente en uno de los recientes conciertos de Edén Muñoz, donde se llevó las miradas no solo por su talento, sino también por una peculiar escena que protagonizó junto al cantante y Alfredo Olivas: ¡la arrastraron por el escenario!

¿Qué fue lo que pasó durante este concierto? Te contamos.

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Yuridia con Edén Muñoz / Instagram

¿Por qué Yuridia estuvo en el concierto de Edén Muñoz?

Yuridia estuvo como invitada especial en uno de los conciertos de Edén Muñoz, el 16 de octubre en la Plaza de Toros México.

La presencia de la exacadémica no fue casualidad, pues ambos cantantes mantienen una estrecha relación de amistad y han compartido proyectos musicales.

Para esta ocasión, Yuridia saltó al escenario para aventarse unos ‘palomazos’ con Edén Muñoz, y juntos interpretaron éxitos como “Qué agonía”, “Ya te olvidé”, “Me hace tanto bien” y “Mi eterno amor secreto”.

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Yuridia con Alfredo Olivas y Edén Muñoz / Instagram

Arrastraron a Yuridia sobre el escenario en pleno concierto

La presencia de Yuridia y Alfredo Olivas no fue el único momento memorable de la noche, pues la combinación de música, ambiente y unas copitas parece haber avivado los ánimos entre los cantantes.

La química entre los tres fue tanta que protagonizaron varios momentos de diversión sobre el escenario. Uno de los que más llamó la atención fue cuando arrastraron a Yuridia por toda la tarima. En un clip que se volvió viral en redes sociales, se observa cómo uno de los cantantes la sujeta de los pies, mientras otro la toma de las manos para deslizarla por el escenario.

Este momento no estuvo relacionado con algún problema o conflicto entre ellos. Por el contrario, todo apunta a que fue parte de las bromas y los instantes divertidos que compartieron durante la noche, una escena que quedó grabada en video y que ahora circula en redes sociales.

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¿Qué dijo Yuridia tras su presentación en el concierto de Edén Muñoz?

Al día siguiente de su participación en el concierto de Edén Muñoz, Yuridia compartió en sus redes sociales una serie de fotos que muestran cómo vivió la noche en ‘la Monumental’.

En la descripción de su publicación, la cantante reconoció estar “cruda” después de haberse tomado unas cuantas copas durante el concierto. Sin embargo, en las imágenes se le ve muy contenta en compañía de sus colegas, con quienes incluso compartió unos tacos en los camerinos.

“Ando cruda! Pero anoche andaba con la clika en la monumental muy a todo dar. Los tqm”, escribió.

Todo parece indicar que Yuridia vivió una noche divertida y agradable junto a Edén Muñoz y Alfredo Olivas, algo que dejó ver tanto en las fotos como en el mensaje que compartió.

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