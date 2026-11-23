Las críticas a la voz de Yahir tras su participación en La casa de los famosos México 2026 ha sido grande, desde aquellos que dicen que ya está perdiendo la voz, como de los que aseguran que su retiro de los escenarios podría estar más cerca de lo pensado. Ahora, otra polémica alcanza al sonorense, pues sus boletos están puestos en oferta. ¿Por qué?

¿Yahir no ha podido vender boletos? / IG

¿Qué críticas ha recibido Yahir por su manera reciente de cantar?

Una de las críticas más grandes a Yahir fue durante el concierto de Edén Muñóz, al cual, fue invitado a participar hace poco más de un mes. Aunque el cantante fue aplaudido, su interpretación generó comentarios en redes sociales.

Frente a esto, Yahir aseguró que atraviesa un complicado momento de salud, pues salió del reality con reflujo, una enfermedad que afecta directamente su estilo de canto, pero que ya está tratando.

Aunque esto fue dicho por el cantante, algunos medios han especulado sobre otras causas en la “pérdida de su voz”, incluyendo el presunto consumo de esteroides:

Yahir prefirió meterse esteroides para tener una figura espectacular y debido a ello arruinó sus cuerdas vocales (las engrosan y la voz se vuelve más grave y ronca). Fue esa misma obsesión por su cuerpo la cual lo hizo sólo enfocarse en la comida, la cocina y su ejercicio en La casa de los famosos México y no en el juego. X: Emmanuel ZP

Cabe señalar que esto no ha sido confirmado, y solo se mantiene como mero rumor entre internautas. ¿Será real?

Te puede interesar: ¿Tristán está celoso de su primo Gibrán? Aseguran que Yahir le hace más caso que a su hijo: “En su rollo” VIDEO

Yahir criticado tras concierto de Edén Muñoz / Redes sociales

Ponen promoción en el costo de boletos para el concierto de Yahir

Durante las últimas horas, trascendió una foto haciendo publicidad al concierto de Yahir en Querétaro, el cual, tiene nuevas promociones para que sus boletos puedan ser adquiridos por seguidores.

La oferta consiste en un 25% de descuento en cualquier zona del Auditorio José María Arteaga. Luego de que esto se hiciera viral, internautas se preguntaron si la venta de boletos no había sido la esperada y si se trataba de una forma de llenar el recinto:



" ¿Todavía me piensa cobrar? ”,

”, “ Pero no canta ” y,

” y, “ Él sí tiene buenas canciones ”.

NO hay forma de confirmar que, en efecto, se trate de una baja de boletos, ya que la boletera no tiene forma de visualizar la disponibilidad. Eso sí, todavía hay tickets en todas las secciones . ¿Tú qué opinas?

Lee: Yahir destapa el difícil momento que vivió Mariana tras robo en LCDLFM, ¿señaló al culpable?: “muy afectada”

Yahir, oferta en concierto / IG: viko.entertainment

¿Cuál es el tratamiento al que se sometió Yahir?

Yahir ya había comentado antes sobre el reflujo que padece y explicó que lo está atendiendo, con una notable mejoría. También pudo corroborar que sus cuerdas vocales se encuentran en buen estado, sin nódulos ni quistes que requieran una intervención quirúrgica.

Para apoyar su recuperación, el cantante asiste a clases con su maestra de canto y mantiene un contacto permanente con su gastroenteróloga. Asimismo, comentó que se hace estudios de manera continua para vigilar la evolución de su condición.

Otra de sus polémicas recientes corresponde a la colaboración de Yahir con Edén Muñoz, con quien dijo en un momento que no trabajaría. ¿Por qué cambió?

Tal vez te interese: Yahir sorprende en su celebración tras LCDLFM ¡tacos y Raúl Sandoval incluidos! VIDEO