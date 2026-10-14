Yahir sorprende en su celebración tras LCDLFM ¡tacos y Raúl Sandoval incluidos! VIDEO

Luego de la polémica surgida a causa de los conciertos cancelados de Yahir, el cantante está de vuelta en la tierra que lo vio nacer, en donde además de ser abrazado por el cariño de la gente, tuvo la oportunidad de celebrar a lo grande con sus familiares y amigos, ¡aquí te contamos como se la pasó!

Lee también: Wendy Guevara llama “esposo” a Yahir y la pareja del cantante reacciona: ¿A los golpes en el “Galifest”? VIDEO

Yahir finalista de ‘LCDLFM’ / Mezcalent

¿Qué hizo Yahir tras su llegada a Hermosillo luego de ‘LCDLFM’?

El exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ finalmente pudo trasladarse a Hermosillo, Sonora, lugar del que es oriundo. Como era de esperarse decenas de fanáticos lo esperaron en el aeropuerto para demostrarle su apoyo.

Como parte de su bienvenida, el cantante fue llevado por su tías a celebrar a un restaurante, lugar en el que se reunió con su entrañable amigo Raúl Sandoval, quien fue uno de los apoyos más grandes de Yahir durante su encierro en el reality.

Sin duda el momento que coronó la noche como una velada perfecta fue cuando Raúl, Yahir y el sobrino de Yahir, se quitaron las playeras dejando muy poco a la imaginación y con tan solo un mandil demostraron que son unos verdaderos galanes. Por supuesto, las presentes estallaron en porras.

Lee también: ¿Adiós a “Flahir”? Flor Vigna sorprende con interés en el sobrino de Yahir y ¡él ya le respondió! ¿Romance?

¿Cómo apoyó Raúl Sandoval a Yahir mientras estaba en ‘LCDLFM’?

Previo a la gran final de ‘LCDLFM’, Raúl Sandoval sorprendió a todos cuando se dio a conocer un video en el que exacadémico visitó las instalaciones del reality con el único objetivo de llevarle una serenata a Yahir.

Con músicos y un micrófono en mano, Raúl le hizo saber a su amigo que lo estaba apoyando y que su amistad continuaba intacta: “Compadre Yahir Othón Parra, ¡te traigo serenata mijo! Soy Raúl. ¡Compadre, Yahir! Ahí te va tu serenata mijo. Me llegaron tus mensajes, gracias por acordarte de mí”

Como era de esperarse, este gesto conmovió a más de uno, pues hizo recordar los inicios de Yahir y Raúl en la primera generación de ‘La Academia’, un reality que marcó una época importante en la televisión mexicana.

Serenata para YAHIR GANADOR #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 https://t.co/9gzDBA8Wja — Ana S. 🔥 (@AnaSs20s) September 28, 2026

Lee también: ¡Entran a robar a casa de Yahir y se llevan hasta ropa prestada! El finalista de LCDLF 2026 sabe lo qué pasó

¿En qué lugar quedó Yahir en ‘La casa de los famosos México’?

Para decepción de muchos, a pesar de que Yahir era uno de los finalistas no pudo llegar ni siquiera al top 3 de la competencia, quedándose con el sexto lugar del reality de convivencia, situación que muchos fanáticos criticaron pues consideraban que el cantante era un habitante muy fuerte.

A pesar del resultado, en una conferencia de prensa posterior, Yahir reveló que estaba agradecido por el cariño de la gente y que incluso, se sentía el ganador de ‘La casa de los famosos México’.