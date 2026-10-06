¿Adiós a “Flahir”? Flor Vigna sorprende con interés en el sobrino de Yahir y ¡él ya le respondió! ¿Romance?

Luego de que se especulara sobre una posible relación entre Flor Vigna y Ese Pérez tras su paso por La casa de los famosos México 2026, una inesperada declaración volvió a encender las redes. Cuando parecía que los seguidores del shippeo “Flahir” aún tenían esperanzas de ver algo más entre Flor Vigna y Yahir, la argentina mostró interés en convivir con otro integrante de la familia del cantante. La exhabitante de La casa de los famosos México 2026 habló sobre la posibilidad de entrenar con el sobrino del intérprete y la respuesta del joven no tardó en llegar, provocando que los fans comenzaran un nuevo shippeo.

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Flor Vigna / Redes sociales

¿Por qué relacionaban a Flor Vigna y Yahir en La casa de los famosos México 2026?

Durante su participación en La casa de los famosos México 2026, Flor Vigna y Yahir desarrollaron una amistad que llamó la atención de los espectadores. Ambos compartían actividades relacionadas con el ejercicio, el baile y la disciplina deportiva, por lo que poco a poco comenzaron a mostrarse cada vez más cercanos dentro del reality.

La química entre los dos fue suficiente para que los seguidores les pusieran el apodo de “Flahir”, un shippeo que rápidamente ganó popularidad en redes sociales y alimentó rumores sobre una posible relación fuera de la casa.

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Flor Vigna y Yahir

¿Qué dijo Flor Vigna sobre Gibrán, el sobrino de Yahir?

Tras su salida del reality, Flor Vigna sorprendió al hablar de Gibrán Nael Zavala Othón, sobrino de Yahir, a quien nunca conoció dentro del programa.

La cantante argentina confesó que le gustaría entrenar con el joven sonorense, pues ambos comparten el gusto por el boxeo y el ejercicio.

Sus declaraciones no tardaron en generar revuelo entre los fans, quienes comenzaron a especular con un nuevo shippeo para la exhabitante de La casa de los famosos México 2026.

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Le dicen a Flor que tiene que entrenar con Gibrán, el sobrino de Yahir JAJAJSJSJAJJA estos shippeos han llegado muy lejos! #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/PQ8ZcVqsRZ — LaCasa de Flor (@FLFO98) October 2, 2026

¿Qué respondió Gibrán al enterarse del interés de Flor Vigna?

El tema llegó hasta las redes sociales de Gibrán, donde uno de sus seguidores le preguntó: "¿Viste el clip donde Flor Vigna dice que le gustaría entrenar contigo?” La respuesta del sobrino de Yahir llamó la atención porque dejó claro que estaría encantado de convivir con la argentina.

“La verdad es que no lo vi, no me salió nada de eso, no lo he visto. Pero me encantaría, estaría bien padre entrenar con ella. Está pesada para boxear, a mí me encanta todo ese rollo. Ojalá pronto se dé la oportunidad de poder hacer un video, algún tipo de contenido con ella sobre eso. Hubiera estado padre dentro de la casa, nomás que no nos tocó coincidir ahí adentro, pero aquí afuera se puede, así que ojalá pueda ser en algún momento” Gibrán, sobrino de Yahir

Las palabras de Gibrán provocaron una ola de reacciones entre los seguidores de Flor Vigna, quienes comenzaron a escribir comentarios como:



“Con este sí, Florecita”

“Ahora necesito contenido de Gibrán y Flor”

“Necesito shippear a Flor y Gibrán”.

Hasta ahora Flor no ha contestado a las declaraciones de Gibran ¿se verán?

Le preguntaron a Gibrán, el sobrino de Yahir, si le gustaría entrenar con ella y dice que le encantaría y ojalá se hubieran encontrado en la casa🫶🏻 Toda la familia Othon amando Flor jajaja amamos!❤️‍🩹 #florvigna #VignistasUnidas #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/XzStDYrkHh — LaCasa de Flor (@FLFO98) October 5, 2026

¿Quién es Gibrán Nael Zavala Othón, el sobrino de Yahir?

Gibrán Nael Zavala Othón tiene 23 años y es originario de Hermosillo, Sonora. Además de desempeñarse como modelo, también trabaja como coach fitness, entrenador de pesas y boxeo, actividades que comparte con frecuencia en sus redes sociales.

El joven llamó la atención del público cuando ingresó a La casa de los famosos México 2026 para visitar a su tío, Yahir. Desde entonces sumó seguidores incluso Marie Claire salió enamorada de Gibran, pero ahora su nombre vuelve a dar de qué hablar tras ser vinculado con Flor Vigna.