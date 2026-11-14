Flor Vigna revela cómo está su salud tras detectar un quiste en la cabeza, ¿es grave? “Por morir” VIDEO

Recientemente, Flor Vigna estuvo en el ojo del huracán por los rumores de un supuesto romance con Gibrán, sobrino de Yahir. Ahora, la cantante argentina vuelve a estar en la conversación, pero por un delicado tema relacionado con su salud.

Durante su reciente viaje a Argentina, Flor fue invitada a una entrevista con el influencer Martín Cirio, en la que compartió detalles sobre su estado de salud, luego de que hace unos meses le detectaran un problema en la cabeza.

¿Cómo se encuentra actualmente Flor Vigna? ¿La condición que enfrenta es grave? Te contamos.

Te contamos.

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Flor Vigna / Redes sociales

¿Cuál es la condición de salud que enfrenta Flor Vigna?

Hace unos meses, Flor Vigna reveló que le detectaron un quiste en la cabeza, luego de someterse a una tomografía.

De acuerdo con información médica, un quiste cerebral es una especie de bolsita que contiene líquido u otro material y que puede aparecer dentro o alrededor del cerebro. Aunque muchos de estos quistes son benignos y no representan un peligro, sus posibles complicaciones dependen de factores como su tamaño y ubicación.

En algunos casos, cuando el quiste crece o ejerce presión sobre el tejido cerebral, puede provocar síntomas como dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, alteraciones de la visión e incluso convulsiones.

Dependiendo de sus características, el tratamiento puede consistir únicamente en vigilancia médica mediante estudios de imagen o, si ocasiona complicaciones, requerir una intervención quirúrgica para drenarlo o retirarlo.

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Flor Vigna

¿Flor Vigna tendrá que ser operada por el quiste que le encontraron?

Durante la entrevista con Martín Cirio, Flor Vigna habló con más detalle sobre cómo ha enfrentado esta situación y la evolución que ha tenido su problema de salud.

El influencer le preguntó si ya se había sometido a una cirugía para retirar el quiste, a lo que la cantante respondió que todavía no ha sido operada, debido a queel quiste redujo de tamaño con el paso del tiempo. Sin embargo, explicó que, si no consigue reducirse más durante los próximos meses, tendrá que entrar al quirófano.

Asimismo, compartió los síntomas que ha tenido a raíz de esa condición. Flor explicó que padece fuertes dolores de cabeza que se prolongan durante bastante tiempo y que, además de las molestias físicas, le generan ansiedad y pensamientos desagradables.

“No, no me lo operé todaváa. se fue achicando y si no se termina de achicar este año, sí me tendré que operar el año que viene. Pero, lo que te genera el quiste son muchos dolores de cabeza continuos; todo el tiempo piensas que estás por morir.” Flor Vigna

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¿Cómo reveló Flor Vigna que tenía un quiste en la cabeza?

Flor Vigna dio a conocer que tenía un quiste en la cabeza a través de un video que compartió en sus redes en mayo de 2026, luego de participar en ‘Supernova Génesis’.

La cantante se sumó al reto de TikTok “Cosas que no vas a envidiar de mí”, en el que decidió hablar sobre algunos aspectos complicados de su vida, entre ellos, el diagnóstico que recibió después de realizarse una tomografía como parte de los estudios que necesitaba para competir.

“Háganse estudios. Yo me hice una tomografía. A mí no me gusta hacerme estudios, pero me hice una tomografía para el Supernova y me salió que tengo un quiste en la cabeza”, reveló.

Flor Vigna ganó popularidad con su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2026, en donde tuvo enfrentamientos y hasta un breve romance con Ese Pérez en la competencia.

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