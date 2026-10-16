¡Flor Vigna y Gibrán, sobrino de Yahir, juntos por primera vez! ¿Romance? Revelan lo que pasó: “Me daba nervios”

Luego de que Flor Vigna sorprendiera al mostrar un supuesto interés por el sobrino del cantante Yahir, a quien no tuvo la oportunidad de conocer dentro de La casa de los famosos México 2026, la exparticipante de Supernova compartió una inesperada foto al lado del creador de contenido. ¿Romance o amistad? ¡Aquí te contamos!

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Flor Vigna sorprende con foto junto al sobrino de Yahir.

¿Qué dijo Flor Vigna sobre el sobrino de Yahir antes de conocerlo?

Aunque durante La casa de los famosos México Flor Vigna fue ‘shippeada’ con muchos de sus excompañeros, como Yahir, Moisés Peñaloza y Ese Pérez, parece que la argentina tiene su mirada en otra persona; así lo insinuó en una transmisión en vivo.

Durante un live, la actriz y cantante argentina fue ‘shippeada’ por sus seguidores con Gibran, el sobrino del cantante Yahir. Vigan dejó claro que le gustaría colaborar con el joven debido a que ambos tienen interés por el deporte, especialmente el boxeo; sin embargo, no especificó si ya estaba en pláticas para realizar contenido en conjunto.

“Flor y Gibrán, acá me están shippeando con Gibrán. ¿Tengo que empezar a hacer clases se boxeo con Gibrán?”. Flor Vigna

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Flor Vigna aparece junto al sobrino de Yahir tras LCDLFM. / Redes sociales

¿Cómo respondió Gibrán, sobrino de Yahir, a las declaraciones de Flor Vigna?

Las palabras de Flor Vigna no tardaron en llegar a los oídos de Gibrán a través de una dinámica de preguntas y respuestas del creador de contenido con sus seguidores. “¿Viste el clip donde Flor Vigna dice que le gustaría entrenar contigo?”, cuestionó una usuaria, a lo que el joven modelo respondió:

“Me encantaría, estaría bien padre entrenar con ella. Está pesada para boxear, a mí me encanta todo ese rollo. Ojalá pronto se dé la oportunidad de poder hacer un video, algún tipo de contenido con ella sobre eso”. Gibrán, sobrino de Yahir.

El sobrino de Yahir también expresó que le hubiera gustado coincidir con la argentina en el poco tiempo que ingresó a La casa de los famosos México, pero debido a que no se dio la oportunidad, está dispuesto a poder armar algo juntos en el exterior. Sin embargo, al igual que Flor Vigna, no dio detalles de alguna colaboración cercana.

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Yahir y Gibrán Othón en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Por qué se reunieron Flor Vigna y Gibrán tras supuesto interés de la argentina?

Ahora que Flor Vigna se está reintegrando a su vida en México, al igual que otros participantes de LCDLFM, sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a Gibrán, tan solo unos días después de haber manifestado su interés por crear contenido deportivo juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la argentina compartió una foto junto al sobrino de Yahir con una cajita de preguntas en la que colocó: “¿Qué les gustaría que grabáramos?”, además dejó ver que habían entrenado juntos, pues Gibrán respondió: “Estuvo pesado el entrenamiento”.

Horas después del entrenamiento, Flor Vigna realizó un en vivo con Marie Claire Harp, a quien le confesó que se sintió nerviosa durante su encuentro, pero evadió la pregunta sobre si le había parecido atractivo. “Me daba nervios y esos nervios los llevé al boxeo y le decía, entonces, ‘cómo hago esto’, ‘cómo hago aquello’”.

Tras el primer encuentro entre los creadores de contenido, sus seguidores se mantienen alerta a una nueva colaboración, mientras que las especulaciones de un posible romance no se han hecho esperar. ¿Será el inicio de una historia de amor?

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