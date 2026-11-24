Tras semanas de especulaciones sobre su futuro, Flor Vigna exhabitante de La casa de los famosos México 2026, finalmente apareció en un nuevo reality que promete llevarla al límite. La famosa cantante ya presume uniforme, equipo y un lugar dentro de una de las competencias deportivas más populares de la televisión, demostrando que dejó atrás la polémica para enfocarse en nuevos desafíos.

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Flor Vigna / Redes sociales

¿Flor Vigna llega a Exatlón? La exhabitante de La casa de los famosos México ya tiene equipo

Flor Vigna confirmó que su siguiente proyecto televisivo será Exatlón, pero en la versión de Estados Unidos, el reality deportivo en el que buscará demostrar sus capacidades físicas después de su paso por La casa de los famosos México 2026.

La cantante argentina fue presentada oficialmente en las redes sociales del programa, donde se reveló que formará parte del equipo rojo, conocido también como Fuego, una de las escuadras favoritas de los espectadores.

Con esta participación, Flor Vigna cambia completamente de escenario, pues pasa de la convivencia, el drama y las estrategias de un reality de encierro a las exigentes pruebas físicas que caracterizan a Exatlón.

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Flor Vigna en Exatlón

¿En qué equipo estará Flor Vigna en Exatlón Estados Unidos 2026?

La producción confirmó que Flor Vigna competirá con el equipo rojo o Fuego, donde compartirá experiencias y desafíos con otros atletas y participantes de alto rendimiento. Entre sus compañeros destaca Ángel Quintero, conocido por su participación en Habilidad física 100 de Netflix, uno de los formatos deportivos más populares de los últimos años.

La presencia de Flor en esta edición ha llamado la atención porque la argentina cuenta con experiencia previa en realities, algo que podría jugar a su favor cuando lleguen las pruebas de presión, resistencia y estrategia.

Su incorporación también ha generado expectativa entre los seguidores mexicanos que la conocieron durante su participación en La casa de los famosos México 2026 y que ahora esperan verla en una faceta completamente distinta.

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¿Cómo logró Flor Vigna entrar a Exatlón? Así fue su intenso proceso de selección

A través de sus redes sociales, Flor Vigna mostró parte del proceso que vivió para conseguir un lugar dentro de Exatlón Estados Unidos. La cantante compartió imágenes de las exigentes rutinas físicas a las que se sometió antes del casting, entrenamientos que pusieron a prueba su resistencia, fuerza y condición física.

Según relató, dedicó varias semanas a prepararse para demostrar que tenía lo necesario para competir dentro del famoso reality deportivo. Cuando finalmente llegó el día de la evaluación, Flor reconoció que realizó un buen papel, aunque consideró que todavía podía mejorar algunos aspectos de su desempeño.

La sorpresa ocurrió apenas unas horas después de concluir la prueba, cuando recibió el mensaje que confirmaba su ingreso al programa: “Ya quedaste, felicidades, gran paso”, se lee en el mensaje que mostró la también cantante.

La noticia provocó una emotiva celebración junto a su mejor amiga y su equipo de trabajo, quienes habían acompañado todo el proceso desde el inicio. Posteriormente, Flor tuvo que cumplir diversos requisitos médicos y realizar estudios especializados para completar oficialmente su incorporación a Exatlón.

¿Cuándo inicia Exatlón Estados Unidos 2026 y dónde ver a Flor Vigna?

La nueva temporada de Exatlón Estados Unidos: Arena Extrema llegará a la televisión el próximo 8 de diciembre de 2026. El reality se transmitirá a través de Telemundo, cadena encargada de presentar esta versión del exitoso formato deportivo para el público de Estados Unidos.

De acuerdo con la programación anunciada, el estreno está previsto para las 7:00 p. m. ET y 6:00 p. m. CT, marcando el inicio de una nueva batalla entre los equipos participantes.