¿Evelyn Guijarro será expulsada de Exatlón México? Revelan que le dio dos cachetadas a Koke Guerrero

La eliminación de Koke Guerrero en Exatlón México no solo dejó lágrimas, también una confesión inesperada. El atleta azul reveló que Evelyn Guijarro lo cacheteó dos veces fuera de cámaras para que no se rindiera, causando polémica entre los fans del reality deportivo.

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¿Qué pasó entre Evelyn Guijarro y Koke Guerrero en Exatlón México?

La recta final de Exatlón México 2026 ha estado marcada por la tensión, el cansancio extremo y confesiones que nadie vio venir. Tras su eliminación en la semana 27, Koke Guerrero, uno de los atletas más fuertes del equipo azul, soltó una bomba que rápidamente encendió las redes sociales: aseguró que Evelyn Guijarro le dio dos cachetadas reales durante la competencia.

La revelación se dio luego de que el atleta quedara fuera del reality deportivo de TV Azteca, luego de perder el Duelo de eliminación frente a su compañero Adrián Leo, quien terminó derrotándolo entre lágrimas. Sin embargo, lo que parecía ser una eliminación más, terminó convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas de la temporada.

Según Koke, el momento ocurrió cuando él ya estaba completamente agotado, física y emocionalmente y comenzaba a pensar seriamente en rendirse. Fue entonces cuando la lanzadora de jabalina intervino de una forma que nadie esperaba.

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¿Cómo reaccionó Koke Guerrero a las cachetadas de Evelyn Guijarro fuera de cámaras en Exatlón México?

Durante una entrevista en el pódcast de Carlos ‘Chiken’ Muñoz, el atleta azul explicó que la situación no fue parte del juego ni una broma, sino un momento real que ocurrió detrás de cámaras, lejos de lo que muestra la edición del programa.

Koke relató que mientras hablaba con Evelyn Guijarro sobre lo difícil que se había vuelto competir contra Adrián Leo, y expresaba su deseo de “dejar caer la toalla”, ella reaccionó de manera contundente. El atleta aseguró que la conocida como la ‘Sniper’ intentó regresarlo a su centro con un método poco convencional:

“No fueron de juego, fueron buenas cachetadas”, relató el deportista, dejando claro que sí le dolieron y que fueron una en cada mejilla.

Lejos de molestarse, Guerrero explicó que esas bofetadas lo hicieron reaccionar, despertar y volver a concentrarse para darlo todo en el ‘Duelo de eliminación’, aun sabiendo que el cansancio ya estaba pasando factura.

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¿Evelyn Guijarro podría ser expulsada de Exatlón México tras golpear a Koke Guerrero?

Tras hacerse pública la declaración, muchos fans comenzaron a preguntarse si Evelyn Guijarro podría enfrentar una sanción o incluso una expulsión de Exatlón México. Sin embargo, hasta el momento, TV Azteca no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

Koke Guerrero dejó claro que no se sintió agredido y que entiende lo ocurrido dentro del contexto de la competencia y el desgaste emocional. Además, recalcó que el momento no fue transmitido en televisión, lo que explicaría por qué la producción no ha reaccionado públicamente.