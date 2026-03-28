Heliud Pulido aparece con Sofía Arroyo tras polémica con su ex, Pamela Verdirame, ¡los comparan con Nodal y Ángela Aguilar!

La polémica alrededor de Heliud Pulido vuelve a colocarlo en el centro de la conversación digital. A meses de que Pamela Verdirame expusiera públicamente una presunta infidelidad, nuevas imágenes del atleta junto a Sofía Arroyo han reavivado el tema, generando una ola de comentarios en redes sociales.

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Heliud Pulido y Pamela Verdirame. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Pamela Verdirame sobre su ruptura con Heliud Pulido?

Fue en diciembre de 2025 cuando Pamela Verdirame compartió un video en redes sociales en el que habló por primera vez de su separación con el padre de su hija. En dicho material, la futbolista relató que intentó salvar la relación.

“En el momento en el que decidí formar una familia, siempre supe que mi principal objetivo iba a ser luchar por mi familia… en un inicio literal le rogué… éramos una familia y yo le pedía que fuéramos a terapia, que lucháramos por nuestra hija, por nuestra familia y él me dijo: ‘no, yo ya no tengo nada que luchar’” Pamela Verdirame

En ese mismo testimonio, la ex participante de Exatlón México también señaló que, con el paso del tiempo, comprendió que existían otros motivos detrás de la decisión de su entonces pareja. “Ya después entendí que había otra razón, que había otros motivos…”, agregó en el video difundido en sus redes.

Asimismo, aseguró que la versión que recibió en el momento de la ruptura fue distinta a lo que posteriormente se dio a conocer, lo que describió como una experiencia de decepción personal. A pesar de ello, enfatizó que su prioridad es su hija.

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Heliud Pulido, tras presunta infidelidad a Pamela Verdirame, responde ataques: “El malvado quiere intimidarte” / IG: heliudpulido, redes sociales y canva

¿Por qué comparan a Heliud Pulido y Sofía Arroyo con Nodal y Ángela Aguilar?

Las comparaciones surgieron principalmente en redes sociales, donde usuarios han bautizado a la supuesta nueva pareja como “los Nodal y Ángela Aguilar de Exatlón”. Esta narrativa se basa en la versión difundida previamente por Pamela Verdirame, quien señaló una presunta infidelidad por parte del atleta veracruzano.

De acuerdo con los comentarios que circulan en TikTok, la analogía responde a la percepción de que la relación habría iniciado en medio de una ruptura reciente. Frases como:



“Anda de moda ser un nodal o qué precioso?”,

“Pataaaan” y “La Ángela Aguilar y Cristian Nodal del exatlón” se leen en publicaciones relacionadas con el deportista.

Cabe destacar que, en las cuentas oficiales de Instagram de Heliud Pulido y Sofía Arroyo, predominan mensajes de apoyo, mientras que las críticas se concentran en otras plataformas. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre su vínculo sentimental.

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Sofía Arroyo / Intagram

¿Qué se sabe de la relación entre Heliud Pulido y Sofía Arroyo?

Las versiones sobre un posible romance entre Heliud Pulido y Sofía Arroyo comenzaron a circular desde finales de 2025, tras las declaraciones de Pamela Verdirame. Sin embargo, fue hasta este fin de semana que ambos fueron vistos juntos en un evento social, lo que intensificó las especulaciones.

Las imágenes difundidas muestran a los atletas compartiendo en una boda, lo que fue interpretado por usuarios como una confirmación de su cercanía. A partir de ese momento, el tema volvió a posicionarse en redes sociales, donde se han multiplicado tanto los mensajes de apoyo como las críticas.

Hasta ahora, ni Heliud Pulido ni Sofía Arroyo han hecho oficial una relación sentimental. Tampoco han respondido directamente a los señalamientos que circulan en plataformas digitales.

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