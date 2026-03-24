¿Pame Verdirame lanza indirecta contra Heliud Pulido? Publica mensaje tras foto de su ex con Sofía Arroyo

¿Pame Verdirame le tiró una indirecta a Heliud Pulido? Y es que la exparticipante de Exatlón México compartió una polémica publicación, luego de que su expareja apareció públicamente con Sofía Arroyo, quién habría sido la tercera en discordia y “fan de su relación”, ¿qué pasó? Te revelamos los detalles de esta historia.

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Pame Verdirame reveló la presunta infidelidad de Heliud Pulido y los internautas señalaron a Sofía Arroyo como la “fan de su relación”. / Instagram: @pameverdirame @heliudpulido

¿Cómo surgieron los rumores de infidelidad de Heliud Pulido a Pame Verdirame?

La polémica en redes sociales tomó fuerza cuando Pame Verdirame compartió una serie de historias en las que, sin mencionar nombres, dejaba entrever la posible intervención de una tercera persona durante su relación con Heliud Pulido.

Entre las publicaciones destacó la captura de una conversación con una mujer que, según explicó la propia Pame Verdirame, en un inicio se habría acercado en un contexto amistoso y la imagen fue acompañada por una frase que generó reacciones: “Tengan cuidado que así empieza”.

Días después, la también futbolista retomó el tema al publicar un recuerdo fechado en agosto de 2025. En la fotografía aparecía desayunando junto a Heliud Pulido, su hija y dos exintegrantes del equipo rojo de Exatlón México: Ingrid Treviño y Sofía Arroyo. A partir de esa imagen, usuarios en redes comenzaron a relacionar los hechos y a señalar a Arroyo como una posible tercera involucrada.

Ante los señalamientos, fue la propia Sofía Arroyo quien decidió responder públicamente. A través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje en el que fijó postura frente a la situación: “No voy a entrar en ataques ni en versiones falsas. No formé parte de ninguna infidelidad ni de una relación vigente”.

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Heliud Pulido en polémica: Pamela Verdirame lanza mensaje tras foto con Sofía Arroyo. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fueron captados Heliud Pulido y Sofía Arroyo en una boda?

La boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano, realizada el 21 de marzo de 2026, reunió a varias figuras vinculadas a Exatlón México, entre ellos a Heliud Pulido y Sofía Arroyo

Lo que más llamó la atención es que, en medio de los rumores de una presunta infidelidad a Pame Verderame, en una fotografía aparecen juntos Pulido y Arroyo

Usuarios de redes sociales señalaron que Sofía Arroyo no compartió contenido ese día, lo que dio pie a distintas interpretaciones. Aunque, hasta ahora, ni Heliud Pulido ni Sofía Arroyo han emitido declaraciones públicas ni confirmado de manera oficial que tienen una relación.

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Heliud y Sofia ya no esconden su amor pic.twitter.com/ov397deOwQ — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) March 23, 2026

¿Qué dijo Pame Verdirame luego de que Heliud Pulido y Sofía Arroyo fueron captados juntos?

Luego de que se difundió la imagen de Heliud Pulido y Sofía Arroyo en redes sociales, la tensión se incrementó cuando Pamela Verdirame compartió un mensaje en sus historias de Instagram que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Sin hacer referencia directa a los señalamientos ni a las versiones que han surgido en torno a su relación pasada, la también futbolista publicó una frase breve acompañada de música: “Confía aunque no entiendas”, mientras de fondo sonaba “Do I Wanna Know?”. La coincidencia temporal entre la difusión de la imagen y la publicación provocó que usuarios comenzaran a interpretar el contenido como una posible alusión personal.

Hasta el momento, Verdirame no ha ampliado el contexto de su publicación ni ha hecho comentarios adicionales sobre el tema o su expareja Heliud Pulido.

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