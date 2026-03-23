Emmanuel Palomares ya tendría nueva novia y sería esta guapa actriz, revelan: “Se enamoraron”

Emmanuel Palomares está pasando uno de los mejores momentos de su vida. Tras el éxito que generó su participación en ‘Los hilos del destino’, remake de ‘El privilegio de amar’, ahora se revela que estaría estrenando romance y sería con una guapa actriz de Televisa.

Los hilos del pasado / Redes sociales

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¿Quién es Emmanuel Palomares y quiénes han sido sus novias?

Emmanuel Palomares es un actor y modelo venezolano de 35 años. Comenzó su trayectoria artística en su país natal y poco después se mudó a México en busca de mayores oportunidades laborales. Se le ha visto en algunos proyectos como:

La rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Vencer el miedo

Vencer el desamor

La herencia

Vivir de amor

Es considerado uno de los actores más guapos del medio artístico. A pesar de esto, no se le ha conocido una pareja oficial. Ha sido muy hermético en cuanto a su vida personal y siempre ha tratado de que la prensa se enfoque en su vida artística.

En su momento, se llegó a decir que tuvo un romance con Gala Montes, su compañera en ‘Vivir de amor’. No obstante, la propia actriz desmintió esto. Por otra parte, el propio Palomares ha admitido que le gustaría tener una relación y formar una familia en el futuro; dijo que solo está a la espera de la “mujer adecuada”.

“No me suena mal la idea; me encantaría; la verdad es que sí me gustaría; hay que esperar a que llegue esa mujer adecuada para él, pero mientras estamos trabajando”, manifestó hace algunos meses.

Emmanuel Palomares / Redes sociales

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¿Quién sería la nueva novia de Emmanuel Palomares?

Durante la transmisión más reciente de su pódcast en YouTube, el periodista Gabriel Cuevas reportó que, presuntamente, Emmanuel Palomares ya estaría estrenando romance. La afortunada sería Bárbara López, quien fue su compañera en ‘Los hilos del destino’. Según Cuevas, el amor habría nacido durante las grabaciones del melodrama.

Gabo Cuevas “Yo me enteré hace unos días de esta información. Esta pareja que te voy a decir es una pareja que a Televisa le está gustando mucho como actores. Hace poco, estos actores hicieron una telenovela; fueron protagonistas y entonces pues como que empezaron a conocerse y así… Nació el amor en el foto y de repente la producción decía: ‘¿Cómo que este beso está muy raro, no?’… descubrieron en el foro de ‘Los hilos del pasado’ que Emmanuel Palomares y Bárbara López están enamorados; son oficialmente novios”.

Aunque no dio más detalles sobre cuánto tiempo tendrían siendo novios, sostuvo que era información que podía “confirmar al 100%”. También reiteró que ambos han querido ser muy “privados” en su vida amorosa.

“Empezaron a salir, pero se enamoraron. Estuvieron siendo los protagonistas de la nueva versión de ‘El privilegio de amar’. Llevaron su romance de la ficción a la realidad, pero eso sí, se cuidan mucho; tratan de que esta historia no se sepa. Esta es la pareja que Televisa venía cuidando porque no quería que se hiciera oficial todavía”, expresó.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni Emmanuel, ni Bárbara han comentado nada sobre esta información, por lo que todo queda en calidad de especulación hasta que haya alguna declaración oficial.

¿Quién es Bárbara López, la presunta nueva novia de Emmanuel Palomares?

Bárbara López Pérez

Actualmente tiene 33 años.

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa

Comenzó su carrera artística en 2015 con Amor de barrio.

Se le ha visto en otros proyectos como Amar a muerte, El juego de las llaves y ¿Quién lo mató?

Su personaje de Maggie en la serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ fue muy aplaudido por el público.

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