Mati Álvarez celebra su cumpleaños 29, muy acompañada de miteriosa mujer en España ¿Adiós Evelyn Guijarro?

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, reconocidas participantes del programa ‘Exatlón México’, han tenido una relación muy cercana que ha dado lugar a muchos rumores y especulaciones sobre un noviazgo entre ellas.

Aunque en redes sociales y en el programa se ha visto que tienen una gran química. Incluso, han compartido bonitos momentos personales. Al momento, no han confirmado una relación sentimental.

No obstante, Mati y Evelyn han expresado, en varias ocasiones, que tienen un vínculo especial basado en el respeto y la admiración mutua.

Evelyn Guijarro dedica su triunfo en ‘Exatlón’ a Mati Álvarez

Aunque ninguna de las dos confirmó un romance, hace unos días, Guijarro le dedicó su triunfo a Álvarez. La atleta ganó su primera medalla en la octava temporada de Exatlón México

Evelyn le dedicó unas emotivas palabras que no pasaron desapercibidas en redes sociales. ¡Mati contestó!

“Mati Álvarez, esto es para ti, ’Terreneitor’. Has sido mi inspiración. Tú me has dado mis mejores duelos y esto también es por ti”, dijo Evelyn.

Luego de las emotivas palabras que le dedicó, la exconductora de ‘Venga la alegría’ utilizó su cuenta de ‘X’ para responder a este detalle.

“Reina. A romperla, campeona, gracias por el detallazo… La mejor del universo entero. Qué bonita dedicatoria cumpleañera”. Mati Álvarez

Mati Álvarez celebra su cumpleaños con misteriosa mujer, ¿y Evelyn Guijarro?

Ahora, Álvarez presumió en sus redes sociales las lujosas vacaciones que disfrutó en España por motivo de su cumpleaños número 29.

En este viaje a Madrid, la atleta se reunió con sus amistades. Sin embargo, parece ser que también habría encontrado el amor con una misteriosa modelo española.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de ‘Exatlón’ publicó un video que generó una ola de reacciones.

En el clip se ve muy bien acompañada de sus seres queridos, así como de sus amistades. No obstante, lo que llamó la atención fue su cercanía con Athenea Pérez, la exitosa modelo española.

“Amistades eternas. Con mucho amor desde Madrid” Mati Álvarez

Lo anterior causó revuelo ente los fans. La mayoría especuló sobre un romance entre la atleta y la joven. Pese a que muchos aseguraban que Mati sostenía un noviazgo con Evelyn, estas imágenes habrían disipado los rumores de una relación sentimental.

No obstante, hubo quienes pidieron que no sacaran de contexto este video. Consideraron que Mati y Athenea solo son amigas, quienes disfrutarían de un momento ameno en Madrid.

Al momento, Mati Álvarez no ha reaccionado a estas especulaciones. Por esta razón, no hay certeza de que esté en una nueva relación con la modelo antes mencionada.

Así lo publicó Mati Álvarez:

¿Quién es Athenea Pérez, la supuesta nueva conquista de Mati Álvarez?

Athenea Pérez, cuyo nombre completo es Athenea Paulinha Pérez Nsué, es una modelo y reina de belleza nacida el 6 de mayo de 1996 en Murcia, España. Es conocida por ser la ganadora de Miss Universo España 2023, lo que le permitió representar al país en el certamen internacional Miss Universo 2023 celebrado en El Salvador. En dicha competencia, logró clasificar en el Top 10 y ganó el premio de ‘Miss simpatía’ gracias al voto de sus compañeras.

Además, es fiel seguidora de los deportes. Admira la gimnasia rítmica. Eso no es todo, también coincidió con Mati Álvarez en el reality ‘Los 50', en el que habría nacido su “amistad”.