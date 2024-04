Ejercicio para liberar la tensión de la espalda baja con Mati Álvarez, tetracampeona de ‘Exatlón’

Mati Alvarez y la coach Anabella te dan unos tips para liberar la tensión de la espalda baja.

Mati álvarez posando seria. / Francisco Mancer / Internet

Te puede interesar: Maribel Guardia nuevamente de luto; despide a querido familiar: “Ya tengo dos ángeles en el cielo”

Restablecimiento de la espalda baja y vientre

Si en algún momento sientes que tu abdomen está débil o abultado y experimentas tensión en la parte baja de la espalda, prueba este ejercicio rápido que puedes realizar en cualquier lugar y momento. Este método aprovecha los isquiotibiales y técnicas de respiración para reposicionar la pelvis y aliviar la espalda, ayudando a liberar la tensión acumulada en los músculos.

Paso a paso

1. Coloca un pie en una silla o banco bajo y contrae tus isquiotibiales, jalando hacia atrás con tu pie sin moverlo, pensando en tirar tu cadera hacia abajo y adentro.

2. Intenta alcanzar hacia el frente con tu brazo contrario, mientras colocas la otra mano en la espalda e inhalas hacia ella.

3. Exhala y estira tu brazo como si quisieras tocar la pared frente a ti. Repite tres veces y cambia de lado.

4. Párate y checa cómo te sientes.

Mati álvarez / Francisco Mancer / Internet

Te puede interesar: Christian Nodal logra quitarse uno de los tatuajes de su rostro; así luce el cantante

¿Qué dijo Mati Álvarez de su tetracampeonato?

Platicamos con Mati Álvarez, quien expresó su emocion de convertirse en tetracampeona a nivel mundial.

“Estoy muy contenta de ser la primera tetracampeona de cualquier reality en el mundo. Es mucha dedicación y esfuerzo. No es fácil irte de casa por tanto tiempo a competir en el Exatlón. Me he perdido cumpleaños de familiares, fechas navideñas y muchos compromisos. ¡Pero ha valido la pena!”. Mati Álvarez

“Desde la primera temporada he invertido mi dinero. Puse mis canchas de futbol en Puebla. He apoyado torneos varoniles y femeniles. Además, tengo mi gimnasio Wukong en la Ciudad de México”, agregó.

Mati álvarez posando seria. / Francisco Mancer / Internet

Mira: Bárbara de Regil revela que ya se le quitaron las ganas de tener otro hijo junto a Fernando Schoenwald

Mati Álvarez habla de su conflicto con Ana Lago

La atleta compartió la manera en la que Ana Lago y ella pasaron de rivales a buenas amigas.

“Es muy chistoso, porque comenzamos siendo amigas. Luego nos peleamos en la cuarta temporada. Teníamos muchos problemas internos como equipo y todo se juntó. En esta última temporada puedo decir que es como mi hermana. Ana tiene un carácter difícil y yo soy una persona muy burlona. Siempre le echo carrilla a medio mundo. Por eso chocábamos mucho”, comentó.

Mati Álvarez “No es fácil convivir con tantas personas que tienen diferentes personalidades, practican distintos deportes o vienen de otros estados. Poco a poco entendi que debemos ponernos en el papel de todos. Ana y yo nos volvimos roomies, y era la que me cocinaba (rie). Se volvió parte de mi Top 5 de mejores amigas”.

Mati álvarez posando seria. / Francisco Mancer / Internet

¿Por qué a Macky González la dejó de seguir en redes?

La tetracampeona explicó el motivo por el que Macky González la dejó de seguir en redes sociales: “La conozco desde hace mucho tiempo. Estudiamos en la misma universidad. No quiero hablar mucho de ella, porque se toma las cosas muy personales. Se enojó por una entrevista que me hizo el ‘Chicken’ en TV Azteca, cuando ni si quiera la mencioné. ¡Hasta me dejó de seguir en las redes sociales! Son actitudes de niña chiquita. Si eso le funciona, adelante”.

“Nunca le he tirado a Macky. Siempre he dicho las cosas como son. No tengo nada en contra suya, pero tampoco es una persona que me interese tener en mi vida. Me hizo un favor al dejar de seguirme. Si la llego a ver, la saludaré", concluyó.

Para más notas como esta, consulta el número más reciente de tu revista TVNotas.