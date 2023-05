Conductora de VLA ya no quiere regresar al programa porque ya no es lo mismo

Las estrellas de Exatlón han sido una parte fundamental de TV Azteca gracias al éxito que tuvo el reality en sus primeras temporadas, por lo que la televisora optó por colocar a varios de ellos como conductores y así atraer más público a otros programas.

Tal fue el caso de Aristeo Cázares y Mati Álvarez, quienes debutaron como conductores bajo la dirección de Sandra Smester cuando estaba en la televisora, sin embargo, el caso de Aristeo fue polémico pues al irse Sandra de TV Azteca hacia Telemundo, el querido atleta también quiso probar suerte en Miami sin haber terminado su contrato con la empresa del Ajusco, en donde estaba considerado para la nueva temporada de Exatlón y se metió en un gran problema al participar en su lugar en el reality La Casa de los Famosos 3, de la que se tuvo que salir en las primeras semanas debido a este conflicto, pero tampoco quiso regresar como conductor a Venga la Alegría Fin de Semana.

Contrario a él, Mati Álvarez obedeció al llamado de su participación en Exatlón All Star, mismo que ya finalizó el pasado fin de semana y los fans recibieron a las estrellas del reality en el aeropuerto, donde tuvieron oportunidad de hablar con ellos, así que cuestionaron a Mati si regresaría como conductora a Venga la Alegría Fin de Semana, matutino que ha sufrido cambios en los últimos meses, ahora que el nuevo Director de Contenidos de la televisora es Adrián Ortega.

A principios de año hubo cambios en VLA Fin de Semana y quitaron conductores para poner nuevos / YouTube: Venga la Alegría

La atleta fue muy sincera con sus seguidores que le cuestionaron esto a su llegada de República Dominicana y sorprendió al decir que está pensando si vuelve o no a la conducción del matutino en su versión fin de semana.

“Ya no sé, lo estoy pensando, sí sigo ahí pero ya no sé, se fueron todos los de mi equipo, se fue La Bebeshita, Rafa, Gaby… ¡ya no es lo mismo!”, dijo Mati Álvarez sobre sus razones para cuestionarse el regresar o no al matutino.

Recordemos que además de Aristeo, conductores como La Bebeshita, Alana Lliteras, Gaby Ramírez y Rafa Serdán, salieron de VLA Fin de Semana en medio de la nueva administración de Adrián Ortega.

Pese a sus controversiales declaraciones, Mati no recibió ninguna sanción por parte de la televisora y este 24 de mayo acudió como invitada a VLA para bailar con El Capi.