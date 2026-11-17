En una reciente entrevista, Flor Vigna habló sobre su estado de salud tras recibir el diagnóstico de un quiste en la cabeza hace unos meses y compartió algunos aspectos más personales de su vida.

Durante la conversación, la argentina también abordó una situación económica que la tiene preocupada, pues reveló que actualmente intenta cubrir una deuda millonaria con la plataforma de videos más importante de internet: YouTube.

A pocos días de dar a conocer esta situación, Flor anunció que abandonaría Argentina y se despidió de su familia, lo que despertó dudas. ¿Será que está en problemas por la deuda que tiene que pagar? Te contamos.

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Flor Vigna / Redes sociales

¿De cuánto es la deuda que tiene Flor Vigna y por qué debe pagarle a YouTube?

Flor Vigna reveló que actualmente enfrenta una deuda de 130 mil dólares, por una mala experiencia económica cuando decidió invertir en su carrera como cantante.

La argentina contó que el problema comenzó cuando recibió un pago adelantado por parte de una disquera; sin embargo, una parte de ese dinero quedó en manos de su representante, por lo que ella salió perdiendo y hasta ahora, no ja podido recuperarse económicamente de su inversión.

La deuda la tiene con YouTube, pues explicó que actualmente no recibe nada de las ganancias que generan las reproducciones de sus videos, ya que esos ingresos se se van a cubrir el adeudo.

“Tengo una deuda de 130 mil dólares con YouTube. En realidad, no cobro nada de YouTube, de lo que hago, de los videoclips, de todo. Lo tengo que pagar, así que, por favor, sigan viendo los videoclips. Me cag*ron de una discográfica. Me dieron un adelanto, una parte se la quedó un mánager. Pasaron esas cosas que en la música pasa muchísimo y nunca me termino de recuperar de esa deuda.” Flor Vigna

Ante esa situación, Flor reconoció que comenzó a buscar nuevas alternativas para generar dinero, entre ellas la creación de contenido en una plataforma para adultos, con la intención de recuperar su estabilidad y salir pronto de esa deuda.

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¿Flor Vigna se fue de Argentina por problemas económicos o legales?

En las últimas horas, Flor Vigna compartió en sus redes sociales que saldría de Argentina y se mostró triste por tener que despedirse de su familia.

En una de sus historias, la cantante aparece abrazando a su papá y acompaña la imagen con un mensaje en el que expresa lo difícil que es despedirse de sus seres queridos. Esto generó dudas entre sus seguidores, pues algunos relacionaron su salida del país con la deuda millonaria que reveló recientemente y se preguntaron si estaría enfrentando algún problema legal.

“Otra vez me toca irme, sé que tengo que estar feliz pero como me cuestan las despedidas. No soy para nada congruente.” Flor Vigna en Instagram

Sin embargo, la situación es muy distinta. Durante su entrevista con Martín Cirio, Flor explicó que su estancia en Argentina era breve, pues tenía previsto viajar a Estados Unidos para grabar un proyecto que tiene en puerta. Además, comentó que planea regresar a México, donde ha encontrado mayores oportunidades de trabajo.

“En realidad volví dos semanas (a Argentina), porque ahora me voy a grabar a Estados Unidos. La idea es pasar por México porque, en este momento, tengo más trabajo en México que en Argentina” Flor Vigna

Por lo tanto, su salida de Argentina no significa que esté huyendo de alguna responsabilidad por la deuda que mantiene con YouTube.

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Flor Vigna / Redes sociales

¿A qué se dedicará Flor Vigna en Estados Unidos tras salir de ‘La casa de los famosos México 2026'?

Después de su participación en ‘La casa de los famosos México’, Flor Vigna se ha dedicado a la creación de contenido en sus redes sociales y a su faceta como cantante.

Sin embargo, su participación en realities continúa, pues reveló que viajará a Estados Unidos para grabar un reality enfocado al deporte de alto rendimiento, pero hasta ahora no ha dado más detalles.

En las últimas semanas, también se ha hablado de que Flor Vigna tendría un romance con el sobrino de Yahir, Gibrán Othón.

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