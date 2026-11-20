Después de ganar ‘La casa de los famosos México’, Mariana ha respondido directamente a sus detractores y a las personas que la han criticado desde que formaba parte del reality.

En un reciente video publicado en sus redes sociales, la exintegrante de OV7 lanzó varios mensajes dirigidos a los famosos que han cuestionado su participación en el programa y hasta su personalidad, entre ellas Gema Garoa, con quien tuvo conflicto dentro la casa.

Sin embargo, la actriz no se quedó callada y respondió a los señalamientos de Mariana a pocas horas de que se hicieran públicos, por lo que el enfrentamiento entre ambas volvió a dar de qué hablar.

¿Qué se dijeron las exhabitantes? Te contamos.

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¿Mariana y Gema Garoa enemistadas?

¿Por qué comenzó el pleito entre Gema Garoa y Mariana?

Desde ‘La casa de los famosos México’, era evidente que Gema y Mariana no tenían una buena relación, sus personalidades chocaban constantemente y tuvieron varios desencuentros dentro de la competencia.

Uno de los momentos que encendió sus diferencias fue cuando Gema criticó el vestido que Mariana utilizó durante una de las galas. A partir de entonces, sus desacuerdos continuaron, principalmente por las estrategias dentro del reality.

Lejos de terminar con su salida del programa, las tensiones continuaron después de la final. Durante la conferencia de prensa posterior a la final, ambas volvieron a hacerse de palabras y, desde entonces, se han lanzado indirectas en redes sociales.

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Gema Garoa vs Mariana / Redes Sociales

¿Qué dijo Mariana sobre Gema Garoa después de salir de ‘La casa de los famosos México’?

Mariana ha seguido en medio de las críticas, principalmente por los comentarios sobre la poca asistencia que han tenido en sus conciertos.

Ante esto, la cantante ha respondido a través de indirectas en redes sociales, algunas de ellas dirigidas a las personas que han cuestionado su participación en el reality y su triunfo; entre ellos estaría Gema Garoa.

Asimismo, Mariana reveló que perdió un anillo dentro de la casa, y dijo que sucedió mientras estaban los finalistas; y aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron que estaría hablando indirectamente de Gema.

Recientemente, Mariana volvió a referirse a la actriz durante el pódcast ‘Sin filtros', donde dio respuesta a las críticas que recibe y sorprendió al revelar que se enteró de que Gema la tenía bloqueada de redes sociales.

"¿Cómo? ¿Por? Gema Garoa me bloqueó”, dijo sorprendida.

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Gema Garoa y Mariana / Redes Sociales

¿Gema Garoa sí bloqueó a Mariana de redes sociales? Esto respondió

Gema Garoa respondió ante las cámaras del programa ‘Hoy’ a las declaraciones de Mariana , quien aseguró que la actriz la había bloqueado de redes sociales.

Cuando le mostraron el video de la cantante, Gema reaccionó con un gesto de incomodidad y recordó algunas de las declaraciones que Mariana ha hecho sobre ella, entre ellas, el comentario relacionado con el anillo que supuestamente perdió en ‘La casa de los famosos México’.

“Es que ella dice muchas cosas. Dice que un anillo y no se qué. Ustedes créanle, son muy inteligentes y tienen mucho criterio (...) Miren, una más, para que anoten ahí en la losta; no nos seguimos pero no la tengo por qué bloquear.” Gema Garoa

Posteriormente, la actriz sacó su teléfono y mostró que no tiene bloqueada a Mariana en redes sociales. Incluso, aseguró que no tiene motivos para bloquearla y lanzó el comentario: “Una más a la lista”, dando a entender que Mariana estaría diciendo mentiras.

Sin embargo, Gema no sería la única persona con la que estaría enfrentando diferencias. También han surgido versiones sobre un supuesto pleito de Mariana con Karla Díaz, luego de que no la incluyera en uno de los episodios de su pódcast ‘Pinky promise’.

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