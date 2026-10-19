Martha Guzmán habla del polémico triunfo de Mariana en LCDLFM 2026; ¿lanza indirecta?: “Ganó una famosa”

Tras la polémica entre Martha Guzmán y Mar Contreras durante los promocionales de La casa de los famosos México 2026, la conductora fue cuestionada sobre el reciente triunfo de Mariana en el reality show 24/7 luego de haber apoyado fielmente a Dalílah Polanco en la tercera temporada. ¿Apoya a la exOV7?

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Martha Guzmán reacciona al triunfo de Mariana en LCDLFM / GINA SANCHEZ/TVNOTAS

¿Por qué el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026 es tan polémico?

Fue el pasado 4 de octubre cuando Mariana se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, generando una ola de reacciones entre los exhabitantes y distintas personalidades del medio.

El triunfo de la cantante sorprendió a propios y extraños debido a que una de las favoritas para ganar era Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’. Además de la creadora de contenido, otros de los que tenían mayor apoyo en redes eran Yahir y Ese Pérez, lo que generó especulaciones de supuesto fraude.

Aunado a ello, se llegó a decir que la intérprete había negociado su triunfo tras ser la primera eliminada, pero volver a la competencia una semana después de su salida como parte de los beneficios del ‘exilio’. Aunque las teorías fueron desmentidas por la producción, el triunfo de Mariana sigue generando reacciones en el medio.

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Mariana ganó ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué dijo Martha Guzmán sobre el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026?

A más de un año de que Martha Guzmán mostró su fiel apoyo a Dalílah Polanco en la tercera temporada de La casa de los famosos México, la periodista y comunicadora fue cuestionada sobre su sentir ahora que Mariana se convirtió en la primera mujer en ganar el reality show 24/7 en la versión mexicana.

En un breve encuentro con la prensa, Guzmán explicó que, además de ser una mujer la ganadora, considera que es la primera vez que se lleva la corona una persona con una amplia trayectoria en el medio artístico:

“Yo creo que es la primera vez que gana una mujer que es madre y una mujer que tiene más de 40 años en el medio artístico. O sea, realmente para mí, ganó una famosa”. Martha Guzmán

Algunos seguidores apoyaron la postura de Martha Guzmán, mientras que otros cuestionaron su trayectoria; sin embargo, vale la pena recordar que fue una de las figuras más influyentes en el exterior durante la tercera temporada del programa 24/7.

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¿Qué hizo Martha Guzmán en la tercera temporada de La casa de los famosos México?

Martha Guzmán acudió como panelista y defensora de Dalílah Polanco durante varias galas de la temporada tres de La casa de los famosos México. Su participación fue popular debido a los enfrentamientos que tuvo con seguidores de Mar Contreras, quien no tuvo una buena relación con la actriz de ‘La familia P. Luche’ durante su participación en el reality.

Incluso, una vez que el show terminó, el intercambio de mensajes en redes continuó, tanto que, previo al estreno de la cuarta temporada, la polémica siguió cuando ambas reaccionaron a los promocionales de maneras muy distintas, lo que generó que la supuesta rivalidad se avivara. Ahora, las recientes palabras de Guzmán parecen ser un duro dardo contra los ganadores del reality en ediciones pasadas. ¿Será indirecta para alguien en especial?

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