Luego de su participación en ‘La casa de los famosos México’, Mar Contreras ha estado llena de trabajo, tal es el caso de su participación en ‘Tierra de amor y coraje’, telenovela en la que coincide con su archienemiga, Dalilah Polanco.

Lejos de las polémicas, Mar Contreras ha revelado los motivos que la llevaron a declinar una oferta de trabajo, en la que por cierto había una solicitud muy especial, pues tenía que quitarse todo, ¿por qué la rechazó? Aquí te contamos.

¿Cuál es la trayectoria de Mar Contreras en TV? / Redes sociales

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¿Qué dijo Mar Contreras sobre la propuesta de desnudo que recibió?

En su más reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Mar Contreras reveló que hace algún tiempo le llegó una propuesta de trabajo en la que le solicitaban hacer un desnudo frontal, idea con la que ella no tuvo ningún problema, sin embargo, había un detalle que para ella era primordial: su hijo mayor.

Según reveló la actriz, su hijo está en una edad complicada y le parecía raro que sus compañeros de la escuela pudieran llegar algún día y molestarlo con la imagen de ella como Dios la trajo al mundo.

“Si esto me hubiera llegado hace 10 años, que mis hijos estuvieran chiquitos, pero ahorita imagínate ‘mira tu mamá’, híjole, pues está rudo” Mar Contreras

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¿Qué dijo el esposo de Mar Contreras sobre la propuesta de desnudo?

Desde 2011 Mar Contreras está casada con Julio Aguilar, un chef y empresario restaurantero con el lleva una relación de más de 20 años en total. Juntos, han procreado dos hijos y presumen de ser una familia muy unida, y es por eso que la presentadora no dudó en preguntarle acerca de la opinión de su marido sobre la inesperada propuesta de desnudo.

Mara Patricia la cuestionó además sobre si su esposo es celoso con ella, a lo que Mar contestó negativamente: “Me dice ‘lo que quieras’”, aseguró sobre la propuesta, y respecto a los celos compartió: “No [es celoso] pero es muy sensible”.

Mar Contreras / Redes sociales

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¿Mar Contreras dispuesta a desnudarse en el futuro?

Durante la misma entrevista la actriz dijo que por ahora una propuesta de desnudo explicito sería lo único que rechazaría en cuanto a trabajo, sin embargo, dejó abierta la posibilidad para el futuro.

¿En qué telenovelas participó Mar Contreras? / Redes sociales

“Igual y yo creo que en 10 años si se puede todavía y sí se puede mostrar, no tendría problema, la verdad es que ya me importa un poco menos si la gente juzga eso o no, ahorita en realidad lo estoy haciendo más que nada por ellos”, aseguró.

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’ Mar Contreras dejó a más de uno con la boca abierta al quitarse la ropa, luego de cumplir un reto que tenía con el Team Noche, ¡sin duda un momento picante!