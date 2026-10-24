Mar Contreras habla de su supuesta rivalidad con Dalilah Polanco tras coincidir en telenovela; ¿sigue la enemistad?

Tras los dardos que habría lanzado Mar Contreras contra Dalílah Polanco luego de su supuesta rivalidad en La casa de los famosos México, la actriz de ‘Teresa’ volvió a romper el silencio su relación con su excompañera del reality 24/7 tras compartir una polémica escena en la telenovela ‘Tierra de amor y coraje’. ¡Te contamos los detalles!

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¿Sigue la enemistad entre Dalilah Polanco y Mar Contreras? / Redes sociales

¿Cuál es la controversial escena que compartieron Mar Contreras y Dalílah Polanco en ‘Tierra de amor y coraje’?

En medio del éxito de ‘Tierra de amor y coraje’, comenzó a circular en redes una escena que compartieron Dalílah Polanco y Mar Contreras, pero de acuerdo con algunas versiones, su actuación pareció traspasar la pantalla y revivir la enemistad que protagonizaron cuando estuvieron en La casa de los famosos México.

En el breve clip que se dio a conocer en TikTok, se observa a las actrices intercambiar fuertes diálogos; por una parte, Contreras le dice a Polanco que solo es una empleada más; mientras que Dalílah asegura saber cómo consiguió la posición que ahora tiene.

“Tú eres una simple empleada más en este lugar, mientras que yo soy la invitada de uno más de tus jefes”, expresa Contreras, a lo que Polanco responde: “Conmigo no se meta, señora, yo sí sé la clase de persona que es y cómo consiguió todo lo que tiene”.

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Mar Contreras y Dalílah Polanco protagonizan fuerte escena en ‘Tierra de amor y coraje’. / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Mar Contreras ante los rumores de rivalidad con Dalílah Polanco en ‘Tierra de amor y coraje’?

La escena protagonizada por Mar Contreras y Dalilah Polanco en ‘Tierra de amor y coraje’ reavivó la supuesta enemistad que existió entre las actrices en LCDLFM; sin embargo, previo a que saliera a la luz su trabajo en el melodrama, Contreras volvió a desmentir los rumores de enemistad, pero esta vez lo hizo con el humor que la caracteriza.

Dalilah Polanco y Mar Contreras protagonizan polémica escena en ‘Tierra de amor y coraje’. / Redes sociales

“Si ya estamos arriba del tren, hay que pasearnos. Yo siempre tengo una actitud bastante positiva y hasta el hate se utiliza y se monetiza”, señaló la actriz sobre los chismes que la rodean; mientras que sobre su supuesta enemistad con Polanco agregó:

“En realidad, no tengo mucho que decir; al final somos compañeros de trabajo; creo que, independientemente de las diferencias que se tuvieron, la vida es así”. Mar Contreras

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¿Qué personajes interpretan Mar Contreras y Dalílah Polanco en ‘Tierra de amor y coraje’?

Dentro del melodrama ‘Tierra de amor y coraje’, Mar Contreras da vida a Estrella, uno de los personajes antagónicos, mientras que Dalílah Polanco interpreta a la nana de los hermanos Coraje, por lo que su coincidencia en el melodrama es esporádica.

Sin embargo, cada que comparten escena generan controversia y reavivan la supuesta rivalidad que protagonizaron en La casa de los famosos México, aunque una vez más, Mar Contreras desmintió que exista alguna problemática con Dalilah Polanco, quien no ha hablado sobre el tema.

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