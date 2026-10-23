Gomita reaparece con drástico cambio físico, ¿en los huesos? Revela su rigurosa dieta y responde a las críticas

Desde sus inicios en la televisión y las redes sociales, Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, ha tenido que sobrevivir a las constantes críticas de la gente, tanto así que incluso se ha dicho lista para ser parte de ‘La casa de los famosos México All Stars’.

Ahora la influencer ha revelado la manera en la que ha lidiado con el odio y las críticas, logrando incluso ¡vivir de eso! ¿Qué dijo? Aquí te lo revelamos.

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Gomita podría regresar a LCDLFM / Redes sociales

¿Por qué Gomita es tan criticada en redes sociales?

Su entrada a la segunda edición de ‘La casa de los famosos México’ provocó que Gomita recibiera el hate masivo de los fanáticos del programa, pues en el reality muchos consideraron que había traicionado a su examiga, Karime Pindter que estaba en el equipo contrario, además de que en más de una ocasión habló mal en contra de habitantes como Brigitte Bozzo y Gala Montes.

Antes de su exposición en dicho reality, Gomita ya era objeto de burlas debido a las múltiples cirugías estéticas que se realizó en el pasado, y con las que buscaba mejorar su aspecto físico, sin embargo, aun hasta ahora, los malos comentarios al respecto no han cesado.

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¿Quién es Gomita, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024'? / Redes sociales

Gomita, ¿cómo ha lidiado con el hate masivo y qué ha hecho para manejarlo?

En su más reciente encuentro con la prensa, Gomita reveló la manera en la que ha aprendido a lidiar con las críticas de la gente, pues según sus propias palabras, este ‘hate masivo’ le ha ayudado a crear una carrera en el mundo del entretenimiento.

Araceli Ordaz reveló que en este momento de su vida se encuentra muy feliz y que ya no le afectan los dichos de la gente, sobre todo cuando se refieren a su cuerpo.

“A estas alturas una funa o te beneficia o te perjudica, y a mi creo que me ha beneficiado mucho, le he sacado mucho provecho, soy inteligente para sacarle provecho a las funas (…) en su comento afectó [que hablaran mal de su físico], por eso me operé toda, claro que afecta, pero ahora que ya pasaron demasiadas cosas, solo me afectó ver mal a mi mamá” Gomita

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¿A qué se dedica Gomita actualmente?

Luego de su exposición masiva en televisión y redes sociales por ‘LCDLFM’, Gomita se tomó un descanso del ojo público. Actualmente, la influencer está enfocada en la creación de contenido, en hacer crecer su circo y en el podcast que tiene con su hermano ‘Lapizín’, “La pape 2”.

Hablando de este último, fue a través de dicho podcast que Gomita le envió un mensaje de amor y paz a Gala Montes, eso a pesar de la mala relación que tuvieron ambas durante y después del reality de convivencia.

Hoy por hoy Gomita se encuentra en un momento estable de su vida, no solo en el aspecto profesional, sino también en su salud, pues a pesar de que preocupó a sus fans por su drástica disminución de peso y sus problemas de salud que la llevaron a estar al borde de la muerte, la influencer aseguró que está bien: “feliz, estresada a veces” , finalizó.