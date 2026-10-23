¿Aldo Rendón agredió a una fan? El stylist rompe el silencio y lanza advertencia: “Se van a dar cuenta de verdad”

Luego de su paso por ‘La casa de los famosos México 2026’, Aldo Rendón, quien se negó a trabajar como stylist con Mariana, vuelve a centrarse en la polémica. ¡Ahora con una fan! Y es que, el también amigo de Galilea Montijo ha destacado por ser una personalidad que da su opinión sin tapujos. Incluso, ha dejado claro que, ¡no le teme a la funa!

¿Qué pasó y esta ocasión con una fan? Aquí te damos todos los detalles.

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Aldo Rendón protagonizó varios momentos virales en ‘LCDLFM’ / FB: Aldo Rendón

¿Qué pasó entre Aldo Rendón y una fan que causó revuelo?

En el video compartido en las redes sociales del periodista de espectáculos Edén Dorantes, se ve que Aldo Rendón está llegando con mucha prisa a las instalaciones de Televisa. Aunque Dorantes intenta charlar con el estilista, él empieza a esquivar todo a su paso para llegar a su compromiso.

Es precisamente en este momento cuando se cruza con una señora que estaba buscándolo para una foto, y tal y como lo hizo con otras personas, se hace a un lado para finalmente entrar a las instalaciones de la televisora.

Aldo Rendón es asesor de imagen / Redes sociales

Fue dicho movimiento el que muchos usuarios calificaron de una “agresión” y así quedó constatado en redes sociales:



“Qué pesado empujó a la señora”

“¡Qué malcriado! Golpeó a la señora. Atrevido”

“¡RI-DI-CU-LO!”

“Que sangrón como si fuera la gran estrella”



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¿Aldo Rendón pide disculpas por presuntamente agredir a una fan?

En su más reciente encuentro con la prensa en los Premios Elliot 2026, Aldo Rendón fue cuestionado sobre la agresión que presuntamente había cometido en contra de una señora, situación que por supuesto él negó completamente, argumentando que ya no saben que inventar para generar contenido:

“Ay esas son babosadas que les encanta inventar para dar contenido y así, pero el día que aviente a alguien se van a dar cuenta de verdad” Aldo Rendón

Con dichas declaraciones, Aldo Rendón da por terminada la polémica que se encendió en su contra días atrás, dejando claro que él jamás agredió a nadie.

ALDO RENDÓN NIEGA HABER AVENTADO A UN FAN 😱😡 y dice estar harto de que siempre se hable mal de el 🧐 #ebninforma #ernestobuitronnews #aldorendon #chismes https://t.co/h08USs8jSH — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 23, 2026

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¿En qué lugar quedó Aldo Rendón en ‘LCDLFM 2026’?

Desde que se anunció la llegada de Aldo Rendón al reality de convivencia, muchos consideraban que a pesar de su humor ácido, podría llegar tranquilamente a la final, pues sin duda era de los que marcaba el ritmo dentro de ‘LCDLFM’, sin embargo, el martes 1 de septiembre de 2026, el estilista anunció en la gala que abandonaría el proyecto debido a un problema de salud.

Hoy ya más estable, el influencer ha mencionado que jamás formaría parte de otro reality: “No, ahorita no” aseguró. Respecto a su estado de salud, Aldo Rendón se encuentra estable y listo para vivir su vida al máximo.