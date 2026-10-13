Aldo Rendón revela el motivo por el que no se dirigió a Masad Altamimi en el Congelados de LCDLFM: “un dramón”

Aunque ‘La casa de los famosos México 2026’ ya terminó, aún quedan las polémicas de los exhabitantes como Masad Altamimi, y no, no nos referimos al shippeo entre Memo Schutz y Brianda Deyanara que el árabe encendió, sino a lo que pasó con Aldo Rendón cuando el estilista regresó al reality para llevar a cabo la dinámica de Congelados.

¿Qué pasó verdaderamente ese día y por qué el stylist no se detuvo a dedicarle unas palabras? Aquí te contamos lo que dijo.

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Masad Altamimi y Aldo Rendón / Redes sociales

Aldo Rendón se sincera, ¿tiene problemas con Masad Altamimi después de LCDLFM?

En una reciente transmisión en vivo, el stylist de las estrellas, Aldo Rendón reveló como está viviendo los dimes y diretes que han surgido luego de la final de ‘La casa de los famosos México’ y fiel a su estilo aclaró que está cansado de lo mismo:

“Ese es un tema que quiero tocar, los escándalos que traen. Ya se acabó ‘La casa’, ya estamos todos fuera” Aldo Rendón

Aunque no lo dijo tal cual, Rendón dio a entender que las cosas entre ambos están bien después de ‘La casa de los famosos México’ y que todo son impresiones del público.

Aldo Rendón aseguró que ha tenido la oportunidad de platicar con el árabe y que han aclarado incluso lo ocurrido durante la dinámica de Congelados, misma que provocó un escándalo, pues el estilista no le dijo nada a Masad Altamimi, a pesar de que a todos les dedicó unas palabras.

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Aldo Rendón regresó a La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón no interactuó con Masad Altamimi en el Congelados de ‘LCDLFM’?

Durante la séptima gala de nominación de ‘La casa de los famosos México’, Aldo Rendón ingresó al reality para llevar a cabo la dinámica de Congelados, sin embargo, lo que llamó la atención fue que aunque a todos les dijo algo, cuando fue el turno de Masad Altamimi, básicamente lo ignoró.

Ahora ha sido el exhabitante el que ha aclarado lo que ocurrió ese día, y para sorpresa de todos tiene que ver con un problema en el que la producción está involucrada y se trata de un fallo normal, sobre todo cuando se trata de un porgrama en vivo, y así lo reveló:

“Luego hubo un dramón que porque a Masad no le dije nada (…) me paro enfrente de Masad y en eso empiezo a oír como ‘grrrrr’ y dije ‘ a ti no, no me gusta, no sé qué’ y me fui, pero yo porque dije ‘no sé, a lo mejor la cag**, no era’ y wey ay después se hizo un escándalo” Aldo Rendón

Aldo Rendón reveló además que cuando le propusieron llevar a cabo dicha dinámica él aceptó, sin embargo, le pidió a la producción que lo dejaran decir lo que él sintiera. Finalmente, aseguró que todo esto es algo que ya platicó con Masad Altamimi.

Aldo Rendon asegura que cuando entro a la dinámica de congelados la producción le pidio que sea cruel con masad dice que ya lo platico con el y la gente no supera. Aldo Rendon : “me pidieron que sea agridulce con masad, wey ya termino la casa superen”. #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/O1bWAXgWaN — Joaquín Orbegozo (@JoaquinOrbegozo) October 13, 2026

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¿En qué lugar de ‘La casa de los famosos México’ quedó Masad Altamimi?

Sorprendentemente Masad Altamimi quedó eliminado la misma noche que Aldo Rendón ingresó a ‘La casa’ para llevar a cabo Congelados, convirtiéndose en el séptimo eliminado del reality de convivencia.

Desde el día uno Masad fue considerado como uno de los habitantes más polémicos de la competencia, pues no solo lo perseguían los detalles de su vida extravagante, sino también los problemas legales con sus exparejas, como el caso de Alejandra Tijerina, quien obtuvo protección legal en contra del influencer antes de su llegada a ‘La casa’.