Aldo Rendón, ¿con problemas económicos? Revela que Masad tuvo que prestarle dinero VIDEO

Aldo Rendón abandonó ‘La casa de los famosos México’ 2026 por problemas de salud, pero salió como uno de los participantes más queridos por sus compañeros, lo que le ha permitido formar valiosas amistades, entre ellas, la de Masad Altamimi.

En un clip reciente, Aldo comentó que, precisamente, Masad tuvo que prestarle dinero. ¿El stylist enfrenta problemas económicos por los gastos de su recuperación?

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Aldo Rendón abandonó LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿A qué se dedica Aldo Rendón actualmente?

Actualmente, Aldo Rendón se dedica al mundo de la moda y el entretenimiento como fashion stylist, consultor de imagen y creador de contenido. Es uno de los estilistas más reconocidos de México y ha trabajado con figuras como Thalía, Belinda, Galilea Montijo y Gloria Trevi.

Además de asesorar a celebridades, comparte contenido sobre moda, tendencias y cultura pop en su canal de YouTube, donde publica videos y conversa con distintas figuras del espectáculo. También imparte cursos de styling y colabora con marcas de moda.

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Aldo Rendón / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Aldo Rendón?

En su momento, Aldo reveló que tenía inflamación en el hígado y el bazo, además de padecer gota, una condición que le provocó fuertes molestias durante su estancia en el reality y no lo dejaba participar en algunas pruebas.

Tras salir del programa, Aldo se sometió a varios estudios médicos, incluida una biopsia para determinar si los nódulos que le detectaron en la tiroides eran malignos. Recientemente, compartió actualización sobre los resultados, pues confirmó que descartaron que se tratara de cáncer, que es uno de los padecimientos que se rumoraba que tenía.

No obstante, no reveló el diagnóstico definitivo y aclaró que aun no ha sido dado de alta, por el contrario, seguirá más de cerca con los médicos pues está por iniciar tratamiento.

“Gracias a Dios, les tengo una buena noticia, dos buenas noticias, tres buenas noticias, cuatro buenas noticias. Todos los diagnósticos que tenía, que de cierta manera iban al fatalismo… Estoy muy bien. Ni fue cáncer, ni fueron otras cosas que iban a ser... Estoy feliz de la vida, todavía hay Aldo Rendón para rato.” Aldo Rendón

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Aldo Rendón / Archivo TVNotas, YT @lacasafamososmx e IG @aldorendon

¿Por qué Masad Altamimi le prestó dinero a Aldo Rendón?

En un clip que circula desde las últimas horas en redes sociales, se ve a Aldo platicando con Wendy Guevara y revelando que Masad le prestó dinero.

Sin embargo, la situación no tiene que ver con algún problema económico ni con los gastos de su recuperación. Todo ocurrió durante la reciente jornada del Teletón, en la que ambos estuvieron presentes y, al momento de realizar su donativo, Aldo tuvo problemas con su tarjeta, pues explicó que no pasó.

Por ello, Masad decidió prestarle dinero para que pudiera realizar su donativo sin mayor problema.

“No, la tarjeta no (pasó el cobro). Pero, Masad me prestó.” Aldo Rendón

Masad y Aldo han formado una buena amistad después de ‘La casa de los famosos México’, aunque en un momento se llegó a pensar lo contrario por ciertas interacciones que tuvieron.

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