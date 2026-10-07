Aldo Rendón sorprende y defiende a Mariana tras ganar La casa de los famosos México 2026: “Pobre mujer”

La final de La casa de los famosos México 2026 sigue dando de qué hablar. Aunque muchos esperaban nuevas críticas contra Mariana tras convertirse en la ganadora del reality, fue precisamente uno de sus mayores detractores quien sorprendió al pedir que cesen los ataques. Aldo Rendón dejó de lado su historial de conflictos con la cantante y lanzó un mensaje que nadie vio venir.

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Final de La casa de los famosos México 2026 / Luis Pérez

¿Hubo fraude en la final de La casa de los famosos México 2026? Producción revela los votos

La victoria de Mariana en La casa de los famosos México 2026 desató una fuerte división entre los seguidores del programa. Mientras algunos celebraron su triunfo, otros cuestionaron el resultado y llenaron las redes sociales de críticas. Además en diferentes plataformas se llenaron de teorías sobre un supuesto fraude. Ante la presión del público, la producción decidió compartir las cifras oficiales de la votación.

De acuerdo con los datos revelados por Rosa María Noguerón, Mariana obtuvo 10,825,542 votos, mientras que Memo Schutz alcanzó 9,834,625, números con los que se confirmó su victoria. La productora defendió la transparencia del proceso y respondió a quienes pusieron en duda el resultado final:

“La credibilidad no estará nunca en duda, votó mucha gente, todos ellos que apoyaron a quienes no ganaron piensan que es fraude, que fue robo, pero no es eso”. Rosa María Noguerón

Rosa María Noguerón en La casa de los famosos México 2026 / FB: Rosa María Noguerón

Por su parte, Karina Torres también reaccionó a la polémica y dejó claro que se siente satisfecha con el cariño recibido durante la competencia: “Cada una de mis comadres expresa lo que piensa, referente a lo del tercer lugar, yo estoy bien contenta”.

Ahora es Aldo quien pide hate a Mariana a pesar de la relación tan tensa que llevaban dentro de La casa de los famosos México 2026.

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Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón salió en defensa de Mariana tras ganar La casa de los famosos México 2026?

En medio de la polémica por el resultado de La casa de los famosos México 2026, pocos esperaban que Aldo Rendón saliera en defensa de Mariana. Y es que durante gran parte de la temporada ambos protagonizaron algunos de los momentos más tensos de la competencia, por lo que sus recientes declaraciones sorprendieron tanto a seguidores como a detractores de la cantante.

Lejos de avivar la controversia, el diseñador aprovechó un encuentro con la prensa para pedir que cesen las críticas hacia la ganadora del reality. Además, dejó claro que no guarda resentimientos y que considera que la competencia ya quedó atrás.

“No es tan importante Mariana como para hacer ese tipo de cosas, la verdad es que son pendej***. Bye con el tema de Mariana que ella disfrute su triunfo y yo disfrutando el mío porque aquí ganamos todos”. Aldo Rendón

¿Aldo Rendón hizo las paces con Mariana tras la final de La casa de los famosos México 2026?

Aldo también aseguró que no tiene interés en cargar con conflictos ni alimentar rivalidades fuera del programa. Por el contrario, dijo desearle éxito a la exintegrante de OV7 y lamentó la cantidad de comentarios negativos que ha recibido desde que se anunció su victoria.

Aldo Rendón y Mariana discutieron en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

“No estoy enojado con ella, no me gusta andar cargando con malas vibras ni malos karmas, le mandamos todos los besos y los mejores deseos del mundo ojalá llene su show y la dejen de estar ching*** tanto, pobre mujer”, recomendó Aldo Rendón.

Finalmente, Aldo Rendón admitió que no cambiaría de lugar con Mariana, pues considera que el precio de ganar ha sido enfrentarse al rechazo de una parte del público. Por ello, hizo un llamado a dejar atrás los ataques y mostrar más empatía.

“Yo prefiero deber los 4 millones que tenerlos y cargar con el hate que trae. Hay que tratarla bien y mandarle amor”. Aldo Rendón

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