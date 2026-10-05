Este VIDEO confirmaría el presunto fraude en La casa de los famosos México 2026: ¿Era Mariana la ganadora?

La final de La casa de los famosos México 2026 terminó coronando a Mariana como ganadora, pero aunque varios celebran su triunfo, otra gran mayoría asegura que hubo un presunto fraude por parte de la producción del programa. Un VIDEO compartido por un internauta podría confirmar la teoría. ¿De qué se trata?

Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes Sociales

¿Compañeros de Mariana en La casa de los famosos México 2026 no aceptaron su victoria?

Luego de que Mariana fuera nombrada ganadora de esta cuarta temporada de La casa de los famosos México, algunos videos mostraron la reacción de algunos de los habitantes con quienes compartió más de 70 días en el encierro.

Algunas cuentas de espectáculos señalaron que la reacción de los presentes en el foro no habría sido la mejor, y que incluso presuntamente ignoraron su llegada:

Qué groseros, nadie felicito a Mariana. X: Digital Medio. Espectáculos & Entretenimiento

Es bien sabido que varios compañeros de temporada no lograron tener una buena relación con Mariana, de hecho, tuvieron varios conflictos que subieron de tono. Algunos de ellos fueron:



Ese Pérez,

Aldo Rendón y, más recientemente,

Memo Schutz.

¿Cuál es la teoría que se comprobaría sobre su triunfo en La casa de los famosos México 2026?

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026 no habrían felicitado a Mariana / Redes sociales

¿Cuál es el VIDEO que comprobaría el presunto fraude en La casa de los famosos México 2026?

Las acusaciones de presunto fraude en La casa de los famosos México 2026 llegaron desde mucho antes, pues la propia Maxine Woodside dijo que ganaría Mariana por decisión de algunos “altos mandos”.

Debido a esto, la producción decidió compartir el porcentaje de votos que los finalistas obtuvieron a lo largo de la última semana, aunque fue ahí que, tras varios análisis, usuarios notaron supuestas anomalías.

A lo largo de la gala final, se mostraba una gráfica que tenía los porcentajes de los cinco finalistas, y lo que destacaba era la diferencia de 2% que tenía la líder respecto al segundo al lugar, así como el mismo 2% de este último con el tercero.

En cuestión de números, el 2% de 48 millones de votos son 960 mil, por lo que muchos suponen que esa era la diferencia que tendría que existir entre Memo y Karina, pero que la tabla final describía otra.

Además, en el video se escucha cuando Galilea Montijo cierra las votaciones con 45 millones de votos, pero la gráfica y tabla final contabilizó más de 48 millones de votos. ¿Tú qué opinas?

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Los errores que evidenciaron el FRAUDE TOTAL de la final de La Casa de los Famosos México 4. @LaCasaFamososMx @ronogueron #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX https://t.co/gJ4cZ9MaGK — agatha あ (@ErikaCanizaress) October 5, 2026

¿Cómo reaccionó Paola Suárez al tercer lugar de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026?

Como era de esperarse, los resultados de La casa de los famosos México 2026 dejaron inconformes a más de uno, incluyendo a Paola Suárez, amiga de Karina Torres (tercer lugar).

Suárez decidió reaccionar a lo ocurrido y arremetió duramente contra la producción del reality, mencionando que el resultado ya habría sido supuestamente definido desde antes:

Yo ya sabía wey, yo ya sabía, pero Karina me había dicho que según le iban a dar el segundo lugar, a mi Karina me dijo, o sea que no mam***, ¿el tercero? O sea no, no mam***. Y si me vuelven a llamar para La casa de los famosos, ¡ching*** a su madre! No me voy a meter. Paola Suárez

Esta no es la única problema en cuanto a los días finales de La casa de los famosos México 2026, pues otra incluyó a Ese Pérez y a Arantza Ruiz por unas supuestas declaraciones del creador de contenido.

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