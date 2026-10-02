Alexis Ayala quiere que gane una mujer La casa de los famosos México 2026, pero ¿descarta a Karina Torres?

En medio de la filtración del supuesto ganador de La casa de los famosos México 2026, las declaraciones por parte de algunos exhabitantes del reality no se han hecho esperar; tal es el caso de Alexis Ayala, quien manifestó su apoyo por Mariana y Gema Garoa. ¿No quiere que gane Karina Torres? ¡Te contamos los detalles!

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Ellos son los últimos 8 participantes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales y canva

¿Quién sería el supuesto ganador de La casa de los famosos México 2026, según filtración?

Los rumores sobre el supuesto ganador de La casa de los famosos México 2026 no se han limitado a una sola persona; sin embargo, las estadísticas y especulaciones apuntan mayormente a dos posibles ganadoras: Karina Torres y Mariana.

Según algunas encuestas en redes, la integrante de las ‘Perdidas’ tiene amplias posibilidades de convertirse en la ganadora del reality 24/7, principalmente porque aparece como la favorita en la encuesta de ‘Vaya Vaya’ que ha acertado en varias de las eliminaciones de la temporada.

Sin embargo, también se rumora que la producción estaría buscando que gane una mujer biológica tras el triunfo de Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris, lo que aumenta las posibilidades de que Mariana apague las luces de la casa.

Cabe recordar que la periodista Maxine Woodside también habló sobre un supuesto acuerdo entre la producción y la exintegrante de OV7 que la llevaría a ser ganadora, sobre todo tras su polémico regreso al reality tras ser la primera eliminada. ¿Quién conseguirá el primer lugar?

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Karina Torres es la favorita de las encuestas para ganar LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Quién es la favorita de Alexis Ayala para ganar La casa de los famosos México 2026?

Tras la salida de Yahir como sexto finalista de La casa de los famosos México 2026, se difundió en redes un video de la página ‘goyoeninsta’ donde cuestionan la postura del actor Alexis Ayala, quien se pronunció a favor de que Mariana o Gema Garoa resulten ganadoras de la cuarta temporada del programa 24/7.

En un encuentro con la prensa, el exhabitante de LCDLFM explicó: “ Mencionó a Mariana y mencionó a Gema porque en México estaría increíble que en México ganara una mujer ”. Tras sus palabras, los reporteros cuestionaron el triunfo de Guevara en la primera temporada, a lo que argumentó:

“Sí, Wendy es una mujer, pero estoy hablando en el contexto de género como tal. Si gana Karina, pues ganó otra mujer, otro contexto”. Alexis Ayala

De inmediato, las palabras de Alexis Ayala generaron reacciones en redes; mientras algunos lamentaron que el ‘villano de melodramas’ no considere mujer a Karina Torres, otros señalaron que la influencer nunca ha tenido problema en reconocer su género de nacimiento.

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¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos México 2026?

Tras la salida de Ernesto Laguardia como séptimo finalista de La casa delos famosos México 2026 y la despedida de Yahir en sexto lugar. Los cinco habitantes que compiten por el primer lugar en la competencia 24/7 son:



Mariana

Karina Torres

Gema Garoa

Ese Pérez

Memo Schutz

Por ahora, Karina Torres desconoce las palabras de Alexis Ayala, pero su opinión sigue generando debate. ¿Será una mujer quien apague las luces de La casa de los famosos México 2026?

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