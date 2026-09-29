¿Alexis Ayala a punto de llegar al altar? Ilusionado habla de planes con su nueva novia: “un encanto de mujer”

Después de varios años de estar juntos, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio finalizaron su relación en medio de dimes y diretes, incluso el actor aprovechó para revelar el verdadero motivo de su divorcio.

A pesar de lo complicado que se tornó esta ruptura, hoy en día el histrión se encuentra más feliz de nunca tras haber estrenado romance con Marietta Lux, una empresaria que le ha robado el corazón.

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Alexis Ayala feliz con su romance con Marietta Lux / IG: @alexisayala

Alexis Ayala más feliz que nunca presume amor con su nueva novia

Hace algunas horas se dio a conocer que el actor se encontraba de visita en Monterrey, Nuevo León, lugar del que es originaria su novia, pues al momento están pasando tiempo juntos.

Como era de esperarse, al encontrarse con la prensa, Ayala aprovechó para compartir lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa de su vida, sobre todo al compartir con una mujer con las virtudes de Marietta Lux:

“Estamos muy contentos, estamos muy tranquilos y estoy muy bien… es súper detallista, es un encanto de mujer. Como lo he dicho es una compañera de vida increíble además de que me encanta como trabaja y como hace y como es independiente y emprendedora y todo lo que hace.” Alexis Ayala

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Alexis Ayala presume a su nueva ‘compañera de vida’. / Mezcalent, redes sociales.

Alexis Ayala, ¿preparado para dar el ‘sí’ con Marietta Lux?

Cuando la prensa cuestionó a Alexis Ayala sobre si estaban planeando irse a vivir juntos o incluso casarse, el exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ no titubeó:

“En la vida hay que gatear, luego hay que caminar, luego hay que trotar, luego ya corres ¿no? Como en la escuela, empiezas por el kínder y terminas en una maestría o en un doctorado” Alexis Ayala

Alexis Ayala / Redes sociales

Con dicha declaración, Alexis Ayala deja en claro que al momento se encuentra viviendo feliz su etapa de noviazgo con Marietta, aunque no descartó para nada la posibilidad de caminar al altar nuevamente.

Finalmente, Alexis Ayala reveló que una de las razones por las que se enamoró de la empresaria es que se dio cuenta que era una mujer independiente: “Tiene una independencia total, económica, emocional, laboral, familiar, pero como cualquier ser humano al igual que yo, tenemos muchas otras necesidades de compañía, de amor, de cariño…”

#LoVisteEnVentaneando ¡Alexis Ayala enamorado otra vez! 📸😍 El actor presume su romance con Marietta Lux desde Monterrey y habla en exclusiva sobre sus planes a futuro.#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/Xoa7t9irV7 — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 28, 2026

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¿Quiénes han sido las parejas de Alexis Ayala? Un rompecorazones de la vida real

Alexis Ayala es considerado como un verdadero rompecorazones del mundo del espectáculo, pues en su larga trayectoria también se le han conocido muchas parejas sentimentales, entre ellas tres esposas; checa aquí una breve lista de las afortunadas:

Beatriz Zazueta

Itatí Cantoral

Karla Álvarez (primera esposa)

Ana Brenda Contreras

Fernanda López (segunda esposa)

Cinthia Aparicio (tercera esposa)

Marietta Lux (actual novia)

Hablando de las últimas dos, luego de su divorcio con el actor, Cinthia Aparicio reveló que ella había presentado a Alexis Ayala con Marietta Lux, pues ambas se conocían por negocios en común, ¿traición?