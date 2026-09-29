Joy Huerta QUITA oficialmente a Jesse de los promocionales de su concierto de Navidad, ¿confirma distanciamiento?

Hace algunos días los fanáticos del pop vivieron un verdadero golpe luego de que Jesse y Joy anunciaran su separación, y la estocada fue todavía peor cuando las especulaciones señalaron a problemas familiares después de que la esposa de Jesse compartiera sospechosos mensajes en sus redes sociales.

Varias días después y con la cabeza más fría, Joy ha despertado las alarmas luego de presentar los nuevos promocionales de su concierto de navidad, mismos en los que no hay rastro de su hermano, quien aún tiene pactados algunos shows, ¿qué está pasando?

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Jesse & Joy / Redes sociales

Jesse y Joy, ¿cambio de planes para concierto de Navidad?

Fue en las cuentas de redes sociales de Jesse y Joy, en las que se dio a conocer la que será la nueva imagen de la publicidad del “Jesse y Joy The Christmas Edition”, un concierto especial por motivo de las fechas decembrinas.

En la nueva foto colgada en redes, se puede ver únicamente a Joy, y a un reno que de alguna manera llena el espacio que dejó la foto de Jesse.

Ahora bien, muchos se preguntan el motivo por el cual Jesse está siendo removido de los promocionales a pesar de haber asegurado que continuará con los shows pactados de este año, y la respuesta es muy simple, y es que él reveló que permanecería en la agrupación hasta el día 5 de diciembre, un día antes que arranque la serie de tres conciertos de este especial navideño.

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Joy Huerta mantendrá Jesse y Joy / Facebook: Joy Huerta

Joy Huerta, ¿se protege de un problema legal al quitar a Jesse de los promocionales de Navidad?

Además de ser un motivo de congruencia, Joy y su equipo han tomado la decisión de remover la imagen de Jesse de los promocionales del concierto de Navidad, debido a que en México podrían enfrentarse a problemas legales y sanciones económicas.

En nuestro país, promocionar un espectáculo usando la imagen de una artista que no se presentará en un show puede generar que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) imponga una multa millonaria, además de suspender la publicidad del evento.

Jesse y Joy anunciaron separación el 15 de septiembre / Redes sociales

Por si fuera poco, podrían ser objeto de una demanda colectiva, pues al no presentarse Jesse los fans tienen el derecho a exigir un reembolso, además del 20% adicional como compensación pues de una u otra manera fueron engañados.

Este cambio en la publicidad del concierto sin duda protege a Jesse y Joy con agrupación, y a Joy como individuo de conflictos legales innecesarios.

Joy Huerta quita a Jesse de la publicidad de los shows navideños que ya tenían pactados para las fechas decembrinas. 🎄🎤



¡No les vaya a pasar como a otros artistas y terminen enfrentando alguna demanda por publicidad engañosa por anunciar algo que finalmente no será! 👀⚖️



Y no… pic.twitter.com/HZkbdVGfDp — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 29, 2026

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¿Por qué se separaron Jesse y Joy? El fin de una era

Después de 21 años de hacer vibrar los corazones de sus fanáticos, Jesse y Joy anunciaron su separación debido a una decisión de Jesse, quien según su declaraciones, estaba buscando una pausa para enfocarse en su salud mental, familia y proyectos personales.

Para Joy, su hermana, la noticia fue una completa sorpresa, sin embargo, ella declaró que seguiría con el proyecto y que si en algún momento su hermano tenía la intención de volver, sería bienvenido.

A pesar de que según los dichos de Jesse estaría más enfocado en su vida íntima y personal, días después de su anuncio compartió detalles sobre el nuevo proyecto musical que está iniciando, Jesse and The Supernovas, mismo en el que por supuesto, no está contemplada su hermana, ganándose el hate masivo de los internautas.