Gala Montes manda inesperado mensaje a Rosa María Noguerón tras escándalo por salir de LCDLFM, ¿incongruente? FOTO

No cabe duda que uno de los momentos más recordados de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ sin duda será la llegada de Gala Montes, y claro, también su inesperada salida tan solo unas horas después de su reingreso.

A pesar de que al principio Gala se dijo molesta por el proceder de la producción, hoy dio a conocer cuál es su relación con la productora, Rosa María Noguerón.

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Rosa María Noguerón en La casa de los famosos México 2026 / FB: Rosa María Noguerón

Rosa María Noguerón, ¿se arrepiente de haber invitado a Gala Montes a ‘LCDLFM’?

En una reciente entrevista se le preguntó a la productora de ‘La casa de los famosos México’, Rosa María Noguerón, si en algún momento se había arrepentido de haber invitado a Gala Montes para que formara parte de esta nueva temporada, e inesperadamente aseguró que no, pues además de admirarla, le tiene gran cariño.

La productora del reality además compartió que la estancia de Gala en ‘La casa’ dio mucho de qué hablar y que ella estaba feliz de que la actriz formara parte de esta nueva temporada:

“Antes que otra cosa a Gala la queremos mucho y siempre va a formar parte de esta familia y pues creo que no es solo una relación laboral sino es una relación de cariño sincero, por lo menos de nuestra familia” Rosa María Noguerón

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Gala Montes tendría problemas de adicciones / Mezcalent

Gala Montes reacciona a declaraciones de Rosa María Noguerón, ¿limaron asperezas?

Como era de esperarse, las declaraciones de la productora se hicieron virales y llegaron a oídos de Gala Montes, quien tomó su cuenta de X para responder de la misma manera que ha respondido a lo largo de todos estos días cuando se le menciona.

Inesperadamente, la intérprete solo utilizó un par de palabras para agradecer los dichos de la productora en X: “love u Rosa María”.

Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

Rápidamente la respuesta de Gala se hizo viral también, provocando que los internautas la tacharan de incongruente, pues en el pasado había acusado a la productora de permitir lo que pasó en su temporada:

“¿Pues no que la odiabas porque protegió a Adrián Marcelo?”

“Jajajajajajajaja ahora si I love u? Cuándo hace días hablaste mal de ella y de la producción”

“¿ahora si la quieres? che mier** incongruente?

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¿Por qué Gala Montes salió de ‘La casa de los famosos México’?

Aunque en efecto su entrada causó revuelo en las redes sociales, Gala Montes decidió salir de reality apenas unas horas después de haber entrado, sin embargo hasta el momento no hay claridad acerca de lo que ocurrió, pues existen dos versiones:

Gala Montes aseguró que ella no quería salir, sin embargo, necesitaba un producto de higiene íntima que nadie le proporcionó. Al verse rebasada la actriz e dirigió a una zona prohibida del foro y ahí fue cuando la psicóloga del programa la intervino. Finalmente decidieron que por su bien era mejor que se retirara.

Por su parte la producción compartió que la salida de Gala Montes había sido completamente por voluntad propia y que a pesar de las pocas horas de su estancia, agradecían su paso por el reality.

Tras su salida, Gala Montes ha estado envuelta en un sinnúmero de polémicas, siendo la última la protagonizada con la presentadora de ‘Sale el sol’, Joanna Vega-Biestro.