¿Mario Bezares buscará ayudar a Gala Montes? Se dice “asombrado” por lo ocurrido: “Quiero hablar con mi hija”

Tras la polémica que generó la breve participación de Gala Montes en La casa de los famosos México 2026, Mario Bezares fue cuestionado sobre su ausencia en medio de la controversia, pues cuando ambos estuvieron juntos en el reality 24/7 formaron una sólida amistad. ¿Le dará la espalda? ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes estuvo por un breve tiempo en La casa de los famosos México 2026. / Instagram

¿Por qué Mario Bezares se mantuvo alejado de la controversia de Gala Montes?

Pese a que Brenda Bezares se pronunció sobre la breve presencia de Gala Montes en La casa de los famosos México 2026, ‘Mayito’ no había abordado el tema hasta su reciente participación en el programa De primer mano.

De acuerdo con el ganador de La casa de los famosos México, estuvo ausente mes y medio por cuestiones de trabajo, y ahora que está de regreso no ha podido hablar con ella, pero espera ponerse pronto en contacto, pues lo último que supo es que estaba bien.

“No he pedido hablar con ella, quiero hablar con ella antes. No conozco a detalle. Estoy azorado y asombrado, pero pues necesito platicar con mi hija para que me ponga al tanto de qué está pasando, qué está sucediendo. Yo les tengo un gran amor tanto a Karime como a Briggite y a Gala”. Mario Bezares

Pese a que dijo desconocer lo que ocurre en la vida privada de la intérprete de ‘Tacara’, dejó claro que cuenta con su apoyo incondicional; además, dejó claro que no puede hablar sobre un tema que desconoce, haciendo alusión a las últimas polémicas de Montes.

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¿Cómo reaccionó Brenda Bezares a la polémica participación de Gala Montes en LCDLFM 2026?

Brenda Bezares fue una de las primeras en pronunciarse a la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026, pese a que no quiso abordar el tema de las supuestas adicciones de la actriz, celebró que haya salido del reality y resaltó el cariño que siente por ella.

Por otra parte, comentó que respeta los procesos que posiblemente está atravesando la actriz y cantante, pero aseguró que Montes es consciente de que las puertas de su casa siempre estarán abiertas para ella.

“Hay procesos y cosas que a veces la gente tiene que vivir a su manera o hasta que la gente no pida ayuda. ¿Qué opinó que entró? Pues no me gustó mucho, no sabíamos nada al respecto, pero es muy respetable y qué bueno que salió; creo que no era el mejor momento, ella no estaba pasándola bien”. Gala Montes

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Brenda Bezares rompe el silencio tras la salida de Gala Montes de LCDLFM. / Redes sociales

¿Por qué la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 fue tan controversial?

Gala Montes generó controversia al salir de La casa de los famosos México 2026 debido a que abandonó la competencia a menos de 48 horas de haber ingresado. Además, su manera de comportarse durante su estancia en el reality generó teorías en redes.

Durante sus últimos minutos en la casa más famosa de México, tuvo interacción con Karina Torres y bromeó sobre ir al Oxxo. “Voy rápido al Oxxo, ¿quieren algo?”, expresó Montes, a lo que la integrante de las ‘Perdidas’ respondió: “Un agua, va”.

Minutos después abandonó el programa 24/7 y se le vio subir al ‘zoom’ con un vestido completamente blanco, lentes negros y unos tacones de suela roja. Tras algunos minutos, la ‘Jefa’ informó que Gala Montes había abandonado por decisión propia LCDLFM.

Desde entonces, Gala Montes ha protagonizado varias controversias que la mantienen en el ojo del huracán, pero Mario Bezares prefiere mantenerse reservado sobre el tema hasta no hablar con la cantante y actriz. ¿Habrá nueva reunión del ‘team Mar’?

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