¿Poncho de Nigris quería enviar a Gala Montes a un anexo? Revela que le pedía dinero y él buscaba ayudarla

¿Poncho de Nigris intentó intervenir en la vida de Gala Montes? El empresario regiomontano hizo una revelación que ya está causando revuelo al asegurar que, cuando veía mal a la actriz, consideró ayudarla pagando un anexo. Además, habló de los supuestos problemas que detectó en ella, recordó su fugaz paso por La casa de los famosos México y hasta confirmó que Crista Montes, mamá de la actriz, podría aparecer en Ring Royale.

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Redes sociales y canva

¿Por qué Poncho de Nigris quería pagarle un anexo a Gala Montes?

Las declaraciones de Poncho de Nigris surgieron al hablar sobre la relación que mantuvo con Gala Montes y los intentos que hizo para apoyarla cuando consideraba que atravesaba una etapa complicada. El influencer aseguró que en varias ocasiones vio sola a la actriz y creyó que podía ofrecerle ayuda. Incluso confesó que ella llegó a pedirle apoyo económico directamente.

Sin embargo, la idea que tenía en mente era muy distinta. “Ella me dijo: ‘Mándame dinero’. Sí, pues o sea, la idea era pagarle un anexo. Esa era la idea cuando la veía mal”, declaró. Más adelante reiteró: “Igual, la idea era pagarle un anexo”.

Según explicó, todo nació de una preocupación genuina y no de una intención de perjudicarla. Por el contrario, aseguró que buscaba ayudarla “de corazón” porque sentía que estaba enfrentando sola diversas situaciones.

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Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el estado de Gala Montes?

Además de hablar sobre el apoyo que intentó brindarle, Poncho de Nigris también opinó sobre el presente de Gala Montes y aseguró que hoy la percibe mucho mejor. El empresario recordó que la actriz manifestó interés en participar en Ring Royale, pero consideró que antes debía enfocarse en recuperarse y prepararse adecuadamente.

“Yo creo que ahorita no está en condiciones para pelear ni para… necesita prepararse y desintoxicarse y luego ya poder”. Poncho de Nigris

Poncho también señaló que, desde su punto de vista, la actriz habría reconocido que atravesaba una etapa complicada: “Pero yo creo que ya lo aceptó, este… que andaba intoxicada y que ya yo ya la veo mejor. Bueno, ya que se recupere. Y es una chava muy talentosa que creo que le va a seguir yendo bien en el medio, si es que no recae en esas cosas, nada más”, expresó.

A pesar de sus declaraciones, dejó claro que le desea éxito y considera que tiene un futuro prometedor dentro del espectáculo.

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Poncho de Nigris criticó el paso de Gala Montes por la casa de los famosos México?

Durante la charla, Poncho de Nigris también se refirió al comportamiento de la actriz en distintos proyectos y explicó por qué eso generó dudas como productor. El regiomontano mencionó que al organizar eventos necesita trabajar con personas comprometidas y disponibles para cumplir con los acuerdos establecidos. Por ello recordó la breve participación de Gala Montes dentro de la casa de los famosos México, donde su estancia fue mucho más corta de lo esperado.

Poncho de Nigris “Porque luego te complican el evento, porque no sabes si se va a presentar o se va a presentar, o si un día amanece de malas o si otro día no, como pasó en La casa de los famosos, que entró dos días y se fue”.

También agregó que los productores necesitan colaboradores que no les compliquen los proyectos: “O sea, como productores, pues tienes que estar con personas… este… no sé, no sé cómo decírtelo, pero que no te dejen tirado el evento o que te compliquen de más el evento, en lugar de que lo hagan con ganas y con gusto y que lo disfruten”.

Aunque fue crítico en algunos puntos, aclaró que durante mucho tiempo defendió públicamente a la actriz.

“Yo siempre defendí a Gala y siempre todo, pero pues ella dice que no necesita que la defienda y ya no me meto y ya la respeto” Poncho de Nigris

¿Crista Montes participará en Ring Royale? Esto reveló Poncho de Nigris

Otro de los temas que sorprendió fue la confirmación de que Crista Montes, madre de Gala Montes, podría integrarse a la próxima edición de Ring Royale. Poncho reveló que ya existen conversaciones avanzadas con ella y que el acercamiento ocurrió tras una serie de pláticas personales.

“Lo que sí les puedo decir es que la mamá de Gala está en Ring Royal. En realidad estamos en pláticas y yo estuve platicando con la señora ahora que Alan anduvo mal y me cayó muy bien la señora”, comentó.

Incluso reconoció que posiblemente se involucró más de la cuenta en una situación familiar que no le correspondía, aunque lo hizo porque pensó que podía ayudar: “O sea, platicando muy a onda de cómo la podemos ayudar, qué podemos hacer, y la verdad no me debería de haber metido”, explicó.

Más adelante insistió en que sus intenciones siempre fueron positivas: “Sentí que podía ayudar en algo. No sé, es una chavita que está sola. La veía sola y sentí que la podía ayudar en algo”, finalizó.

Hasta ahora Gala Montes no se ha pronunciado al respecto.