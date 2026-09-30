Gala Montes explota y le contesta a Joanna Vega-Biestro y le prohíbe mencionar a su sobrina; protagonizan pelea

Como ya lo hemos dicho, parece que la polémica de Gala Montes y Joanna Vega-Biestro está muy lejos de terminar, y es que después de los dichos de Crista Montes sobre la periodista, ahora es la actriz la que lanza nuevo dardo, ¿habrá paz?

Leer también: Hermana de Gala Montes quiso quitarse la vida; la actriz le responde: “siempre ha querido llamar la atención”

Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

Gala Montes arremete en contra de Joanna Vega-Biestro, ¿qué le dijo ahora?

Tras los recientes dichos de Joanna Vega-Biestro en ‘Sale el sol’, en los que nuevamente recordó las polémicas declaraciones de Gala Montes mencionando la posibilidad de ir al kínder de su pequeña hija, la actriz reaccionó y mandó contundente mensaje:

“Lo que sí me molesta es que te sigas colgando de ese tema que ya quedó en el pasado perr* y segunda, tú te llevas y no te aguantas. Tú no quieres que yo hable de tu hija ‘¡con los niños no!’, no hables de (mi sobrina) pend***. ¿Por qué tú si puedes hablar de mi sobrina y yo no puedo hablar de tu hija?” Gala Montes

Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

Gala Montes también aprovechó el momento para mandar un mensaje a Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante, asegurándoles que jamás les dará una entrevista, pues son personas que no quiere cerca de ella.

Pobre Joanna Vega Siniestro 🤭. Tanto que la defendía y ahora le da con todo🤣. pic.twitter.com/GJLEZur2MW — Maremoto (@Terremotodemar) September 30, 2026

Lee también: ¿Gala Montes se protege de una demanda? Revela por qué le tapó la cara a su mamá en su nuevo álbum, VIDEO

Crista Montes defiende a Gala Montes y lanza contundente mensaje a Joanna Vega-Biestro

Como si no fuera suficiente, Crista Montes se unió a la reciente polémica de su hija con la presentadora, y a pesar de la mala relación de ambas, salió en defensa de Gala.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Gala y Beba Montes, aseguró que Joanna Vega-Biestro es una persona a la que le gustan los reflectores, y es por eso que exagera ciertas situaciones:

“Siento que con cada nota, si ustedes se fijan la Joanna se quiere colgar, quiere fama, quiere las cámaras puestas en ella. ¡Bájale, bájale! No es pa’ tanto”. Crista Montes

Lee también: Javi Mota, director de actores de ‘Malinche’, defiende a Gala Montes tras su salida del musical

¿Quién es Joanna Vega-Biestro? / Redes sociales

Joanna Vega-Biestro no se queda callada y le responde a Gala Montes

Por supuesto, Joanna Vega-Biestro se enteró de los dichos de Gala, por lo cual decidió confrontarla a través de redes sociales, asegurando que jamás ha atacado ni expuesto a la hija de Beba Montes, sino que simplemente se había expresado de la conducta de ella.

Gala Montes polémicas / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

“No mientas. Lo único que dije fue que, viendo tu actuar, entiendo por qué no te dejan verla. Jamás la ataqué ni la expuse como tú lo haces: hablé de TI y de TU conducta. Si para defenderte necesitas tergiversar mis palabras y meter a una menor, te retratas sola. A mí, con hechos”. Joanna Vega-Biestro

Tras las declaraciones de la conductora, los opiniones en redes sociales se dividieron, pues mientras hubieron personas que la acusaron de ser una “doble moral”, otros más le pidieron que ya no le diera el foco a Gala: “No caigas en provocaciones, a la gente como ella la castigas mas ignorándola”

No mientas. Lo único que dije fue que, viendo tu actuar, entiendo por qué no te dejan verla. Jamás la ataqué ni la expuse como tú lo haces: hablé de TI y de TU conducta. Si para defenderte necesitas tergiversar mis palabras y meter a una menor, te retratas sola. A mí, con hechos. https://t.co/NqgS07UtOi — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) September 30, 2026

Después de la respuesta en redes de la conductora, Gala Montes tomó sus redes sociales para nuevamente iniciar el intercambio, asegurando preferiría ver a Vega-Biestro en persona: “Y sigues caga... el palo Ya sabemos que te ardió que destape que ni periodista eres. Quiero que me repitas cada una de tus palabras en persona y te saques mi nombre de la boca PERR...”

¿Algún día terminarán sus polémicas? Probablemente la siguiente declaración filosa sea para María José, o ¿Emiliano Aguilar?