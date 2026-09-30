¡Gala Montes vs. María José! Tras acusarla de plagio, ahora la ataca por negarse a colaborar con ella: “Ni en mis peores”

Tal parece que la polémica entre Gala Montes, Paty Cantú y María José está muy lejos de terminar. Tras acusar a las cantantes de presunto plagio, ahora la actriz se le va con todo a la exintegrante de Kabah por negarse a colaborar con ella. Te contamos qué pasó.

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María José sacó su sencillo ‘La mala del cuento’ / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes dice que Paty Cantú y María José “plagiaron” su canción?

Hace poco, María José lanzó su sencillo ‘La mala del cuento’, un tema compuesto por Paty Cantú. A la par de esto, Gala Montes promocionó su canción ‘La mala’, lo que causó una fuerte controversia entre las tres intérpretes.

Según la actriz, las cantantes plagiaron su trabajo. A través de historias de Instagram, sostuvo que ambos proyectos eran sumamente similares. Manifestó que llevaba trabajando en su tema durante mucho tiempo, por lo que se le hace injusta toda esta situación.

“Hicieron una canción que se llama ‘La mala del cuento’, la cual se parece mucho a ‘La mala’... Me parece una copia de lo que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Yo con pruebas”, expresó.

También afirmó que tenía una relación muy cercana con Cantú, pero que actualmente ni le contesta el teléfono. Cree que el distanciamiento se dio por culpa de la novia de Beba Montes, ya que esta y la exintegrante de LU trabajan juntas: “Yo creo que por eso Paty me dejó de contestar”, recalcó.

Las declaraciones de Gala dieron mucho de qué hablar. Si bien algunos la apoyaron, otros la tacharon de “ridícula” por pensar que “una artista tan grande como María José la plagió”.

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Gala Montes asegura que Paty Cantú y María José plagiaron su canción / Mezcalent

Gala Montes ataca a María José por no querer colaborar con ella

En medio de esta controversia, fans han compartido un video de una entrevista que María José dio hace algún tiempo. En dicha conversación, la cantante expresa que, al menos en ese momento, no le interesaba colaborar con Gala Montes.

“Ya canté con ella en ‘La casa de los famosos’. Le deseo mucho amor y mucha buena vibra”, se le escucha decir.

Justamente la actriz reposteó el clip y le mandó un contundente mensaje a su colega. Asimismo, habló un poco de la relación que tenía con Paty Cantú.

“¿Quién le dijo que yo quería colaborar con ella? (Ni en mis peores, me hubiera sentado a escribir con ella) PATY me mandó canciones, quería que cantara sus canciones, pero no puedo cantar cosas que no son mías”. Gala Montes

Hasta el momento, ni María José ni Paty han dicho nada acerca de toda esta polémica. En tanto que los internautas ya tomaron bandos; algunos a favor de Montes y otros en contra.

quien le dijo que yo quería colaborar con ella? (Ni en mis peores, me hubiera sentado a escribir Con ella) PATY me mandó canciones, quería que cantara sus canciones pero no puedo cantar cosas que no son mías https://t.co/KP9KIoQoJj — lahijadenadie (@GalaMontes2) September 30, 2026

¿Joanna Vega-Biestro desmiente acusaciones de plagio de Gala Montes?

Desde hace ya un tiempo, Joanna Vega-Biestro y Gala Montes han estado enfrascadas en una guerra de declaraciones. Por ello, a muchos no les sorprendió que la conductora diera su punto de vista sobre las acusaciones de la actriz contra Paty Cantú y María José.

La también periodista recalcó que, a lo largo del tiempo, muchos artistas han lanzado temas con la palabra ‘mala’, por lo que no cree en los señalamientos de Montes.

“Si el problema viene por el nombre, les tengo noticias. Vámonos a 2024, Belinda tiene un tema que, ¿cómo crees que se llama? ‘La mala’. Ivy Queen tiene un tema de 2005, ¿cómo crees que se llama? ‘La mala’. Jorge Medina tiene un tema de 2018, ¿cómo crees que se llama? ‘La mala'… ¿Cuál es el problema, ¿Dónde está el plagio? ¿Cuántos temas hay que se llaman igual?”, puntualizó.

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