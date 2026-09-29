Javi Mota, director de actores de ‘Malinche’, defiende a Gala Montes tras su salida del musical

Tras anunciarse que Gala Montes ya no sería parte de Malinche, el musical, se desató una fuerte polémica mediática debido a acusaciones sobre supuesto incumplimiento de acuerdos, cuestiones salariales y poco profesionalismo.

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Así lucía Gala como ‘Malinche’ / Archivo TVNotas

¿Javi Mota, director de actores de ‘Malinche’, tuvo problemas con Gala Montes?

Javi Mota, protagonista de la puesta, asegura que, pese a los comentarios negativos que ha recibido la actriz, nunca dio problemas y que tuvo una experiencia positiva con ella en los ensayos. “Estuve coacheando a Gala 24/7, en las 2 semanas que estuvo, y la verdad es que a nivel personal me llevo bien con ella. Siento que es muy fresca y creativa”.

Como director de actores, Javi tiene la responsabilidad de trabajar con todos los integrantes del elenco y prepararlos para posibles personajes, por eso estuvo cerca de Gala todo el tiempo. La actriz quedó fuera del proyecto luego de su sorpresiva y breve participación en La casa de los famosos México. “Gala dijo que tenía una historia de vida similar a ‘Malinche’, entonces los ensayos eran fáciles y divertidos. Ella hacía su chambita”.

Reveló que tuvo un gesto con Gala luego de que anunciaran que no iba a seguir en el proyecto. “Le mandé un mensajito diciéndole que le deseaba lo mejor, que espero que esté bien, pero al día de hoy no hemos vuelto a hablar”.

Además, aclaró qué lugar tenía Gala en el proyecto. Según explicó, la presencia de artistas invitados en Malinche es parte de la dinámica del musical y, que pese a la salida de Gala, la obra cuenta con un elenco establecido, por lo que su ausencia no los deja en aprietos.

“Malinche es un musical que ha estado completo desde siempre. Tiene sus ‘Malinches’, su Hernán Cortés. (Los invitados) son para darle al público algo diferente. Funciones especiales para hacer colaboraciones entre nuevos talentos o artistas ya muy consagrados”.

Agregó también que el proyecto lleva 5 años conquistando al público y que las puertas están abiertas para quienes quieran participar. “Todo artista que quiera estar, siempre es bienvenido, y el que luego decida a lo mejor no participar o quedarse en el camino, pues ya es decisión personal”.

Igualmente, dijo que respeta la decisión tomada por la producción y no entró en detalles para no generar más polémica. “Independientemente de la decisión final que se ha tomado desde la dirección de Malinche, yo a Gala le mando un gran abrazo y toda la buena vibra siempre. No quiero dar mucha declaración, porque tampoco quiero que se tergiversen las cosas”.

Javi también tuvo la oportunidad de compartir escenario en la obra con María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, quien fue la invitada especial de la primera temporada, y nos cuenta: “Para mí fue algo en mi carrera que dije: ‘¡No me lo puedo creer!’ Me llevó a mi infancia, cuando veía El chavo del 8, y de repente me tocó trabajar con ella. Llegaba a los ensayos y me daba mi abrazo, nos saludábamos, por eso estoy tan enamorado de este país”.

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Gala Montes y Javi Mota trabjaron juntos durante 2 semanas, y todo resultó bien / Archivo TVNotas

¿Cómo ha sido la estancia de Javi Mota en México durante su trabajo en ‘Malinche’?

Acerca de su vida en México, contó que lleva alrededor de 1 año y medio en el país y, aunque extraña a su familia, sus amigos y hasta el clima de España, está decidido a echar raíces y seguir creciendo profesionalmente aquí. “Siento que día a día México es también mi país”. Y aunque actualmente tiene un protagónico en el teatro musical, no quiere limitarse a los escenarios. Desde que llegó a México también comenzó a desarrollar su faceta como cantante, con una mezcla de flamenco y pop y covers.

El actor considera que México ofrece una oportunidad que en España no siempre encuentra: Combinar distintas disciplinas artísticas. Por eso también comparte que le encantaría hacer una telenovela. “Me muero por hacer un villano. Un personaje que la gente diga: ‘Es bien malo’, que me odie, pero me ame”, bromeó.

Y aunque está dispuesto a trabajar su acento para una producción, también defiende la posibilidad de que un personaje conserve su forma de hablar. “¿Por qué no puede haber un español en una novela hablando con su acento? Siento que puede ser más atrayente, diferente”.

Por lo pronto, continúa dando vida a Hernán Cortés en Malinche, un personaje que, reconoce, no es sencillo de dejar al terminar la función. “Cuando llego a casa estoy destruido. No lo finjo, lo siento realmente cuando estoy en el escenario. Es un personaje muy pesado a la hora de quitarme la chamarrita de Hernán y llegar a casa. Siento que aún queda mucho de él”, finalizó.

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Javi da vida a Hernán Cortés, protagonista de la obra / Archivo TVNotas

¿Quién es Javi Mota?

Cantante, actor y bailarín español.

Comenzó el mundo del entretenimiento de adolescente.

En el año 2000 formó parte del grupo juvenil Gypsy Teens, con el que alcanzó popularidad y trabajó bajo el sello Universal Music.

Consiguió un disco de platino en 2007, con el sencillo “My own way”.

Participó en La voz España, donde formó parte del equipo de Melendi.

Entre sus proyectos musicales recientes destaca “Con destino a México”, una canción que fusiona sonidos mexicanos con sus raíces flamencas y andaluzas.

También presentó una versión de “Así fue”, de Juan Gabriel (†).

SU TRABAJO CON NACHO CANO

Desde hace 2 décadas, ha acompañado al creador en distintos proyectos. Para el actor, Cano no solo ha sido un jefe o compañero de trabajo, sino una figura fundamental en su desarrollo artístico. “Nacho es mi padrino musical y hay una relación laboral, pero también personal. Le agradezco muchísimo que haya depositado en mí la confianza de la dirección actoral de Malinche y, sobre todo, darme la oportunidad de crecer en teatro”.

Han trabajado juntos en el musical A y posteriormente en Mecandance. En Malinche, antes de ser Hernán Cortés, interpretó a Moctezuma.

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¿La participación de Gala Montes en ‘La casa de los famosos México’ 2026 le costó su participación en ‘Malinche’?

Entró de manera sorpresiva el domingo 6 de septiembre, durante la sexta gala de eliminación. Al no ser su primera vez en el reality, desde sus primeras horas protagonizó varios momentos que se volvieron virales. Entre estos, que fue muy directa con los habitantes sobre la percepción que tenía el público sobre ellos.

También tuvo una conversación sobre su mala relación con su mamá, Crista Montes. Su comportamiento generó preocupación entre algunos espectadores. En redes circularon comentarios de personas que consideraban que Gala no estaba enfrentando bien el encierro e incluso se habló de un problema de abstinencia a sustancias.

Salió 2 días después. ‘La Jefa’ informó que Gala había decidido abandonar la competencia por decisión propia.

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