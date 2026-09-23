Gala Montes se somete a procedimiento estético luego de su radical cambio de look, así luce actualmente: FOTOS

A días de que Gala Montes sorprendiera a todos con un radical cambio de look y un exótico corte de cabello, la actriz vuelve a encender las redes sociales al someterse a un procedimiento estético.

A través de redes sociales, se documentó el proceso al que se sometió Gala Montes para realizarse un “retoque” en el rostro, por lo que nuevamente llamó la atención del público. ¿Cómo luce Gala después del procedimiento?

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Nuevo look de Gala Montes / Redes sociales

¿Cuál fue el procedimiento estético que le hicieron a Gala Montes en el rostro?

Gala Montes acudió a la clínica de belleza ‘Ecologica Skin Corp’, ubicada en estados Unidos, y donde han acudido diferentes personalidades del espectáculo.

La actriz se sometió a un tratamiento ‘XERF’, un procedimiento estético no invasivo que utiliza radiofrecuencia para mejorar la apariencia y firmeza de la piel.

La clínica mostró en sus redes sociales parte del proceso al que se sometió para realizarse este “retoque” en el rostro. Incluso, tomaron con humor el tema de las recientes polémicas de Galas para hacer promoción del tratamiento.

“No está loca! Está XERFING”, escribieron en la publicación.

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Gala Montes sometiendose al xerf. / Redes sociales

¿Cómo luce Gala Montes después del XERF?

En el video se muestran imágenes de los resultados del tratamiento, y se puede ver a Gala Montes con ligeros cambios visibles en las facciones de su rostro, especialmente en la zona de los pómulos y la mandíbula, que luce más marcada.

En los comentarios del video se dividieron las opiniones de los seguidores, pues algunos apoyaron a la actriz y reconocieron su cambio de imagen, mientras que otros retomaron comentarios sobre su estado personal y le recomendaron buscar ayuda e ingresar a rehabilitación.

Este nuevo procedimiento forma parte de los cambios de imagen que ha tenido Gala Montes después de su breve paso por ‘La casa de los famosos México’ 2026.

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Antes y después de Gala Montes / Captura de pantalla

¿Por qué Gala Montes se rapó?

Gala Montes sorprendió al aparecer con los laterales de la cabeza completamente rapados y el cabello largo en la parte de su cabeza con un microfleco. El cambio ocurrió pocos días después de su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Aunque su radical transformación generó todo tipo de comentarios, Gala Montes no ha explicado la razón detrás de su corte. Solamente publicó en Instagram una serie de fotos de su viaje por Las Vegas y en la descripción un mensaje sobre su corte de cabello, pero todo a modo de sarcasmo, el cual después cambió.

“Que me rape quiere decir que mi barrio me respalda”, escribió Gala.

La polémica con la actriz ha sido extensa, recientemente su hermana reveló que Crista Montes quiso demandar a Gala.

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