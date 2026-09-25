¡Gala Montes explota vs. su mamá! Advierte sobre graves delitos previo al estreno de La hija de nadie: “A la cárcel”

Tras el intercambio de declaraciones de Gala Montes y el productor de Malinche, el musical, la intérprete de ‘Tacara’ volvió a generar controversia a través de un live en el que reaccionó a la postura de su mamá sobre su adelanto de ‘La hija de nadie’. ¿Emprenderá acciones legales? ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes vuelve a explotar vs. su mamá. / Redes sociales

¿Cuál es el adelanto de ‘La hija de nadie’ de Gala Montes?

En medio del reencuentro de Gala Montes con su ex, Icho Van, tras salir de La casa de los famosos México 2026, la cantante y actriz usó sus redes para compartir un adelanto de su nuevo álbum ‘La hija de nadie’, que saldrá a la luz el próximo 23 de octubre.

En el breve clip se observa una foto de Gala Montes de su niñez en la que está acompañada de su mamá, Crista Montes; sin embargo, llama la atención que el rostro de la señora está cubierto, lo que de inmediato generó reacciones. Mientras que de fondo se escucha:

“Yo soy la mala, la villana de esta historia mal contada, la histérica, la loca…" Gala Montes

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Gala Montes y el adelanto de su nuevo álbum. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Crista Montes al adelanto de ‘La hija de nadie’ de Gala Montes?

A través de sus redes, Crista Montes compartió la foto que Gala Montes utilizó para la promoción de su álbum y cuestionó la mancha que le colocó, asegurando que es la manera en que hoy ve las cosas, pero sus brazos siempre han estado abiertos para ella.

“La mancha muestra cómo me ves hoy, el resto de la foto muestra lo que vivimos aquel día. Pero, ¿qué pero le pones a esta foto? Esta foto lo tiene todo y mis brazos todavía están en ella”. Crista Montes

Mientras que en la descripción de la foto aseguró que todo es cuestión de perspectiva, pues ella solo ve amor, cuidado y un recuerdo maravilloso de ese día. “Esta foto yo la seguiré recordando como fue, un lindo momento contigo. Te amo”, expresó.

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Crista Montes responde al álbum de ‘La hija de nadie’. / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre la postura de su mamá ante el álbum ‘La hija de nadie’?

Gala Montes expresó su desacuerdo con la posición de su madre, Crista Montes, en un live, donde le pidió que dejara de emitir declaraciones. Aunque no tiene planes de tomar acciones legales, asegura que es peligroso lo que dice:

“Estás admitiendo muchos delitos; te van a meter a la cárcel. Yo no, yo no tengo tiempo ahorita, pero estás admitiendo muchas cosas. Veo los live y diciendo: ‘Obviamente que la puse a trabajr a los 6, a ella le gustaba’. No has aprendido nada”. Gala Montes

Además, le recomendó asistir a terapia antes de escuchar el álbum completo de ‘La hija de nadie’: “Te aconsejo algo de buena fe: ve a terapia, cambia, estás a tiempo porque te juro que este es solo el comienzo. No vas a aguantar todo el álbum de ‘La hija de nadie'; yo que tú me conseguía un buen psicólogo”.

Por ahora, Crista Montes no ha compartido una nueva postura sobre lo dicho por Gala Montes, pero en redes continúa respondiendo a las recientes declaraciones de su otra hija, Beba Montes. ¿Habrá nueva polémica?

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